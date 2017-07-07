Вторую часть улицы Ленина начнут перекрывать уже 10 июля

Сегодня, 7 июля, заместитель гендиректора компании-генподрядчика «Идеал-Строй» Павел Черняк озвучил сроки перекрытия второй части улицы Ленина.

Отметим, что реконструкция второй части исторической магистрали стартовала в мае этого года. Она ведется на 1 миллиард рублей Газпрома.

Первая часть Любинского проспекта была отрестраврирована летом прошлого года на средства нефтегазового гиганта. Сумма затрат составила 2 миллиарда рублей.

Павел Черняк подчеркнул, что улицу перекроют для движения с понедельника, 10 июля, до 1 сентября.

Павел Черняк, заместитель гендиректора компании «Идеал-Строй»:

— Сейчас ведутся работы по мощению тротуаров, переустройству инженерных коммуникаций: ливневой канализации, сетей электроснабжения. Пока завершенного участка нет.

С понедельника, 10 июля от улицы Короленко до Ленинградской площади планируется перекрытие движения, за исключением троллейбусов утром для выхода в парк. Также мы планируем небольшое закрытие Ленинградской площади на 10 дней в ночные часы, сроки пока прорабатываем.