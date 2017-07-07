Вторую часть улицы Ленина начнут перекрывать уже 10 июля
Общественный транспорт по магистрали не будет ходить до 1 сентября.
Общественный транспорт по магистрали не будет ходить до 1 сентября.
Сегодня, 7 июля, заместитель гендиректора
Отметим, что реконструкция второй части исторической магистрали стартовала в мае этого года. Она ведется на 1 миллиард рублей Газпрома.
Первая часть Любинского проспекта была отрестраврирована летом прошлого года на средства нефтегазового гиганта. Сумма затрат составила 2 миллиарда рублей.
Павел Черняк подчеркнул, что улицу перекроют для движения с понедельника, 10 июля, до 1 сентября.
Павел Черняк, заместитель гендиректора компании «Идеал-Строй»:
— Сейчас ведутся работы по мощению тротуаров, переустройству инженерных коммуникаций: ливневой канализации, сетей электроснабжения. Пока завершенного участка нет.
С понедельника, 10 июля от улицы Короленко до Ленинградской площади планируется перекрытие движения, за исключением троллейбусов утром для выхода в парк. Также мы планируем небольшое закрытие Ленинградской площади на 10 дней в ночные часы, сроки пока прорабатываем.
Отметим, что сейчас на объекте ведется работа по прокладке тепловых и электросетей.