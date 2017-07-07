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11:13 (мск), источник: Калининград.Ru

Мукомольный завод в Калининграде хотят переделать под гостиницу

Собственник мукомольного завода на Правой набережной в Калининграде рассматривает возможность приспособления объекта под гостиницу. Об этом сообщил главный архитектор Вячеслав Генне на заседании градостроительного совета в четверг, 6 июля.

Мы прорабатывали возможный вариант реновации Калининградского мукомольного завода под хостел, апартаменты. Вполне возможна как один из вариантов использования реконструкция под гостиницу эконом-класса с активным использованием первых этажей под общественную функцию, — рассказал Генне.

Ранее власти Калининграда заявили о планах преобразовать старые немецкие промплощадки в туристические объекты. «Наше предложение — как-то реанимировать и вернуть в визуальный городской оборот старые промышленные зоны. Это поражает, что мы не видим водонапорной башни на мясокомбинате на аллее Смелых, не видим внутреннего двора мукомольного завода, не видим “Дариту”, потому что там опасно ходить. А когда это всё собирается в один визуальный ряд, это впечатляет», — пояснял Вячеслав Генне.

Помимо гостиницы в качестве вариантов использования мукомольного завода рассматривались создание специализированного музея или арт-пространства. Администрация Калининграда планирует провести архитектурно-градостроительный конкурс на разработку концепции ревитализации территории, прилегающей к Правой набережной, и обсудить варианты использования старых промплощадок со всеми собственниками.

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