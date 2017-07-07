Мукомольный завод в Калининграде хотят переделать под гостиницу

Мы прорабатывали возможный вариант реновации Калининградского мукомольного завода под хостел, апартаменты. Вполне возможна как один из вариантов использования реконструкция под гостиницу эконом-класса с активным использованием первых этажей под общественную функцию, — рассказал Генне.

Ранее власти Калининграда заявили о планах преобразовать старые немецкие промплощадки в туристические объекты. «Наше предложение — как-то реанимировать и вернуть в визуальный городской оборот старые промышленные зоны. Это поражает, что мы не видим водонапорной башни на мясокомбинате на аллее Смелых, не видим внутреннего двора мукомольного завода, не видим “Дариту”, потому что там опасно ходить. А когда это всё собирается в один визуальный ряд, это впечатляет», — пояснял Вячеслав Генне.