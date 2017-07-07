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10:11 (мск), источник: РИА Новости

АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам московского банка «Легион»

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского банка «Легион», у которого ЦБ РФ в пятницу отозвал лицензию, начнутся не позднее 21 июля, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Источник: РИА Новости

«Выплаты начнутся не позднее 21 июля 2017 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 13 июля 2017 года», — говорится в сообщении.

ЦБ отмечал, что основным направлением деятельности кредитной организации являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров. При этом кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков.

Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату банком собственных средств. Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось из-за пропажи из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня 2017 года занимал 157-е место в банковской системе РФ.

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