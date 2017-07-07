Как платить налог от сдачи квартиры в аренду?

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ольга Кишко, заместитель начальника инспекции МНС по Минску:

— Граждане, имеющие в собственности жилье, вправе сдавать его другим гражданам внаем на длительный срок, как целиком, так и по комнатам, предоставляя ее в пользование на основании договора найма жилого помещения. На учете в налоговых инспекциях города состоит в качестве плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах от сдачи внаем помещений более 50 тысяч минчан. С начала года в бюджет они перечислили BYN 5,7 млн рублей подоходного налога.

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Гражданам при сдаче жилых и нежилых помещений, машино-мест внаем (аренду) другим физическим лицам необходимо:

— заключить в письменной форме договор найма жилого помещения (аренды нежилого помещения);.

— до установленного в договоре срока фактического предоставления помещения внаем (аренду) зарегистрировать договор в местном исполнительном и распорядительном органе или в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги;.

— уплатить подоходный налог в фиксированных суммах. Ставки подоходного налога установлены за каждую сдаваемую комнату в квартире и составляют в месяц для Минска: в первой экономико-планировочной зоне — BYN 30,5, во второй — BYN 25,5, в третьей, четвертой — BYN 21,5, в пятой — BYN 17,5.

Налоговый кодекс предусматривает два способа уплаты налога: за весь год или ежемесячно.

В первом случае годовой платеж вносится не позднее рабочего дня, следующего за установленным в договоре сроком фактического предоставления квартиры внаем. Уплата подоходного налога за каждый последующий год производится не позднее 1-го числа года, за который осуществляется уплата налога.

Во втором случае подоходный налог уплачивается не позднее рабочего дня, следующего за установленным в договоре сроком фактического предоставления квартиры, а в последующем — ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который осуществляется уплата налога.

Обращаем внимание, что деятельность граждан по сдаче внаем жилых помещений для краткосрочного проживания (на сутки) является предпринимательской и требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и уплаты налогов в соответствии с законодательством.