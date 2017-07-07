Как платить налог от сдачи квартиры в аренду?
«Планирую сдавать квартиру по договору найма. Как правильно платить налог? Ирина, Минск».
«Планирую сдавать квартиру по договору найма. Как правильно платить налог? Ирина, Минск».
Ольга Кишко, заместитель начальника инспекции МНС по Минску:
— Граждане, имеющие в собственности жилье, вправе сдавать его другим гражданам внаем на длительный срок, как целиком, так и по комнатам, предоставляя ее в пользование на основании договора найма жилого помещения. На учете в налоговых инспекциях города состоит в качестве плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах от сдачи внаем помещений более 50 тысяч минчан. С начала года в бюджет они перечислили BYN 5,7 млн рублей подоходного налога.
Гражданам при сдаче жилых и нежилых помещений,
— заключить в письменной форме договор найма жилого помещения (аренды нежилого помещения);.
— до установленного в договоре срока фактического предоставления помещения внаем (аренду) зарегистрировать договор в местном исполнительном и распорядительном органе или в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей
— уплатить подоходный налог в фиксированных суммах. Ставки подоходного налога установлены за каждую сдаваемую комнату в квартире и составляют в месяц для Минска: в первой
Налоговый кодекс предусматривает два способа уплаты налога: за весь год или ежемесячно.
В первом случае годовой платеж вносится не позднее рабочего дня, следующего за установленным в договоре сроком фактического предоставления квартиры внаем. Уплата подоходного налога за каждый последующий год производится не позднее 1-го числа года, за который осуществляется уплата налога.
Во втором случае подоходный налог уплачивается не позднее рабочего дня, следующего за установленным в договоре сроком фактического предоставления квартиры, а в последующем — ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который осуществляется уплата налога.
Обращаем внимание, что деятельность граждан по сдаче внаем жилых помещений для краткосрочного проживания (на сутки) является предпринимательской и требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и уплаты налогов в соответствии с законодательством.
Более подробную информацию по данному вопросу вы можете получить в налоговой инспекции по месту регистрации.