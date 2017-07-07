На украинский рынок вышел еще один газовый трейдер

Источник: Капитал

Соответствующее решение госрегулятор принял на заседании в четверг.

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Швейцарской MET Holding AG, осуществляющей трейдинговые операции на рынках нефти, газа и электроэнергии в Центральной и Восточной Европе, принадлежит 100% «МЕТ Украина».

Венгерской MOL принадлежит 40% MET Holding, еще 60% распределены между четырьмя физлицами (B. Lakatos, G. Nagy, I. Garancsi и Илья Трубников).

MET Gas and Energy Marketing (Швейцария) в 2016 году был одним из контрагентов НАК «Нафтогаз Украины» (контракт до февраля 2021 года).

Как сообщалось, в середине июня 2017 года лицензию на поставку газа в Украине получила ООО «Трафигура Юкрейн» — «дочка» крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura.