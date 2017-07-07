40 собственников «нерабочей» земли в Челябинской области заплатят налог в 5-кратном размере
Льготная ставка вернется, как только нарушители начнут использовать свои земельные участки по назначению.
Льготная ставка вернется, как только нарушители начнут использовать свои земельные участки по назначению.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области передало в налоговый орган данные на 40 нарушителей земельного законодательства — в 2017 году они заплатят повышенный налог за «нерабочую» землю — более 2,5 млн рублей вместо 500 тыс., передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
По словам начальника отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области Дмитрия Бойчука, увеличение земельного налога должно стимулировать собственников эффективно использовать земли сельскохозяйственного назначения, вовлекать неиспользуемые земли в оборот.
«Когда же данные нарушители начнут использовать свои земельные участки для сельхозпроизводства, то они не только исполнят предписания надзорного органа, к ним снова вернется и льготная налоговая ставка, установленная для данной категории земель. Ведь только используемые сельскохозяйственные земли, согласно земельному законодательству, подлежат особой охране, и попадают под статью 394 Налогового кодекса РФ о льготном налогообложении. А если земельный участок “не работает”, на пониженную ставку земельного налога не стоит рассчитывать. Платить налог придется в пятикратном размере», — комментирует чиновник.
Напомним, что к нарушениям, по которым исчисляется повышенная налоговая ставка, относятся порча земель (самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы, его уничтожение), невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации и защите земель, неиспользование земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства.