40 собственников «нерабочей» земли в Челябинской области заплатят налог в 5-кратном размере

Управление Россельхознадзора по Челябинской области передало в налоговый орган данные на 40 нарушителей земельного законодательства — в 2017 году они заплатят повышенный налог за «нерабочую» землю — более 2,5 млн рублей вместо 500 тыс., передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам начальника отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области Дмитрия Бойчука, увеличение земельного налога должно стимулировать собственников эффективно использовать земли сельскохозяйственного назначения, вовлекать неиспользуемые земли в оборот.

«Когда же данные нарушители начнут использовать свои земельные участки для сельхозпроизводства, то они не только исполнят предписания надзорного органа, к ним снова вернется и льготная налоговая ставка, установленная для данной категории земель. Ведь только используемые сельскохозяйственные земли, согласно земельному законодательству, подлежат особой охране, и попадают под статью 394 Налогового кодекса РФ о льготном налогообложении. А если земельный участок “не работает”, на пониженную ставку земельного налога не стоит рассчитывать. Платить налог придется в пятикратном размере», — комментирует чиновник.