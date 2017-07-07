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10:34 (мск), источник: dostup1.ru

40 собственников «нерабочей» земли в Челябинской области заплатят налог в 5-кратном размере

Льготная ставка вернется, как только нарушители начнут использовать свои земельные участки по назначению.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области передало в налоговый орган данные на 40 нарушителей земельного законодательства — в 2017 году они заплатят повышенный налог за «нерабочую» землю — более 2,5 млн рублей вместо 500 тыс., передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам начальника отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области Дмитрия Бойчука, увеличение земельного налога должно стимулировать собственников эффективно использовать земли сельскохозяйственного назначения, вовлекать неиспользуемые земли в оборот.

«Когда же данные нарушители начнут использовать свои земельные участки для сельхозпроизводства, то они не только исполнят предписания надзорного органа, к ним снова вернется и льготная налоговая ставка, установленная для данной категории земель. Ведь только используемые сельскохозяйственные земли, согласно земельному законодательству, подлежат особой охране, и попадают под статью 394 Налогового кодекса РФ о льготном налогообложении. А если земельный участок “не работает”, на пониженную ставку земельного налога не стоит рассчитывать. Платить налог придется в пятикратном размере», — комментирует чиновник.

Напомним, что к нарушениям, по которым исчисляется повышенная налоговая ставка, относятся порча земель (самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы, его уничтожение), невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации и защите земель, неиспользование земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства.

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