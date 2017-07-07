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10:52 (мск), источник: РИА Новости

Siemens создала спецгруппу для проверки данных о поставках ее турбин в Крым

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Немецкая компания Siemens AG создала специальную группу для проверки сообщений о том, что турбины ее производства были поставлены в Крым в обход санкций ЕС, говорится в заявлении на официальном сайте производителя.

Источник: Reuters

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что Россия поставила в Крым произведенные Siemens турбины для электростанции, несмотря на санкции Европейского союза, запрещающие фирмам ЕС поставлять на полуостров энергетические технологии. Позже пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих заявил РИА Новости, что компания Siemens AG не поставляла турбины в Крым.

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«Мы серьезно относимся к этим слухам и сформировали для изучения вопроса специальную группу, которая усердно работает над выяснением фактов», — говорится в заявлении.

Если будут обнаружены случаи перенаправления закупленных у компании турбин в Крым, это будет рассматриваться как нарушение контрактных соглашений, отмечается в сообщении. В этом случае Siemens предпримет все доступные меры, чтобы «не допустить использования оборудования в нарушение закона, в частности, не будет осуществлять поставки и оказывать услуги по установке и введению в эксплуатацию или гарантийное обслуживание».

В свою очередь, компания «Технопромэкспорт» заявила, что для энергообъектов в Крыму было закуплено четыре комплекта турбин на вторичном рынке и проведена модернизация установок силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Комментарии
2
Сергей Иванов
Вот и прекрасно! Получится такое импортзамещение по обстоятельствам! Признаюсь, я бы больше был рад российским турбинам! Нам надо о своих безработных позаботиться... а тут такие жирные заказы!
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Эдуард Иванов
Сименс поднимет шумиху для того, что бы успокоить демократическую общественность. Сименсу этот ЕС со своими выкрутасами тоже поперек горла.
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