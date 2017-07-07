Siemens создала спецгруппу для проверки данных о поставках ее турбин в Крым

Источник: Reuters

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что Россия поставила в Крым произведенные Siemens турбины для электростанции, несмотря на санкции Европейского союза, запрещающие фирмам ЕС поставлять на полуостров энергетические технологии. Позже пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих заявил РИА Новости, что компания Siemens AG не поставляла турбины в Крым.

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«Мы серьезно относимся к этим слухам и сформировали для изучения вопроса специальную группу, которая усердно работает над выяснением фактов», — говорится в заявлении.

Если будут обнаружены случаи перенаправления закупленных у компании турбин в Крым, это будет рассматриваться как нарушение контрактных соглашений, отмечается в сообщении. В этом случае Siemens предпримет все доступные меры, чтобы «не допустить использования оборудования в нарушение закона, в частности, не будет осуществлять поставки и оказывать услуги по установке и введению в эксплуатацию или гарантийное обслуживание».