На Китай приходится четверть импорта Красноярского края
Экспорт в денежном выражении вырос на 40%
Экспорт в денежном выражении вырос на 40%
Объем внешнеторгового оборота Красноярского края в первом полугодии составил $2,01 млрд. Это на 14% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Но улучшение показателя достигнуто исключительно за счет роста цен на основные экспортные товары, следует из сообщения Сибирского таможенного управления (СТУ).
По данным таможенников, экспорт в денежном выражении вырос на 40%. Но в натуральном выражении он сократился на 2%. Импорт же и вовсе оказался меньше, чем в первом полугодии 2016-го — на 33% в денежном выражении и на 12% в натуральном.
«Основные экспортируемые товары (по стоимости) — алюминий (60%), древесина (18%), свинцовый концентрат (9%), радиоактивные элементы и изотопы (5%)», — указывается в
В апреле аналитики отмечали, что цены на алюминий с начала года выросли на 16% и достигли двухлетнего максимума. Алюминий дорожал быстрее всех остальных цветных металлов.
Как сообщали Sibnovosti.ru, по итогам
Среди импортеров Китай также уверенно занимает первое место с долей в 40%. На втором месте среди партнеров Красноярского края оказалась Украина с 17%.