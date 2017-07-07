На Китай приходится четверть импорта Красноярского края

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Объем внешнеторгового оборота Красноярского края в первом полугодии составил $2,01 млрд. Это на 14% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Но улучшение показателя достигнуто исключительно за счет роста цен на основные экспортные товары, следует из сообщения Сибирского таможенного управления (СТУ).

По данным таможенников, экспорт в денежном выражении вырос на 40%. Но в натуральном выражении он сократился на 2%. Импорт же и вовсе оказался меньше, чем в первом полугодии 2016-го — на 33% в денежном выражении и на 12% в натуральном.

«Основные экспортируемые товары (по стоимости) — алюминий (60%), древесина (18%), свинцовый концентрат (9%), радиоактивные элементы и изотопы (5%)», — указывается в пресс-релизе СТУ.

В апреле аналитики отмечали, что цены на алюминий с начала года выросли на 16% и достигли двухлетнего максимума. Алюминий дорожал быстрее всех остальных цветных металлов.

Как сообщали Sibnovosti.ru, по итогам января-апреля этого года, главным экспортным партнером Красноярского края оказались Нидерланды. Они приобрели красноярской продукции на $697,34 млн, оставив далеко позади Китай ($272,77 млн). Эта же страна заняла первое место по итогам 2016 года с показателем $1,692 млрд. Но по итогам первого полугодия 2017-го уже на КНР пришлось 25% экспорта, а Нидерланды с 10,5% уступили еще и США (16%).