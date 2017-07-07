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10:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

АО «ГЛОНАСС» поставила цифровой барьер для «серых» кнопок

В компании считают, что дополнительная идентификация устройств позволит прекратить перепродажу секретных паролей на модули.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 июля, PrimaMedia.

На официальном сайте АО «ГЛОНАСС» появилась возможность проверить «легальность» аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС», которая приобретается через агентов организации компаний: «Сумотори-Авто» и «ВМР». В акционером обществе уверены, что такая идентификация кнопок в системе поможет решить проблему спекуляций модулей в регионе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт акционерного общества.

В специальном разделе в меню «Проверка терминалов» владельцу УВЭОС необходимо ввести идентификационный номер устройства (ICCID), чтобы убедиться в легальном происхождении терминала. АО «ГЛОНАСС» объясняет такой шаг тем, что ранее были выявлены случаи перепродажи внутренних паролей, некачественной установки аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» и некорректного ввода данных о транспортных средствах в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС.

Как такой барьер поможет уменьшить спекуляции «серых» кнопок на авторынке Приморья, не объясняется. По словам автовладельцев, через «нужных людей» модуль безопасности со всеми нужными паролями и идентификационными номерами по-прежнему можно получить практически через несколько дней после привоза машины из Японии. Но за такие услуги придется заплатить до 70 тысяч рублей. Эту же информацию озвучил на нынешней неделе в Госдуме депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко.

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Ранее сообщалось, что акционерное общество 30 июня направило в установочные центры Владивостока уведомление об одностороннем расторжении договоров на оказание услуг по идентификации в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб, договоры считаются расторгнутыми с 1 августа.

Компания пообещала, что договоры с установочными мастерскими будут перезаключены, когда реализуется возможность проверять устройство на портале АО «ГЛОНАСС» по номеру (ICCID). Однако у опрошенных корр. агентства представителей установочных центров во Владивостоке информации о продлении соглашений с акционерным обществом еще нет.

Напомним, что на постах Владивостокской таможни 21 июня начали выдавать ПТС по «неофициальным» кнопкам, купленным не у агентов АО «ГЛОНАСС». Очередь и спекулятивная цена на дефицитные тревожные кнопки продолжает расти, и люди вынуждены искать выход из сложившейся ситуации. Прецедент создали несколько компаний с неприморской пропиской, имеющих право на установку и идентификацию устройств в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Заветные терминалы они купили напрямую у производителей, несмотря на озвученные ранее заявления о нехватке производственных мощностей.

Буквально через несколько дней многие центры по установке модулей безопасности во Владивостоке лишились доступа в личные кабинеты системы. Представитель одного из установочных центров в разговоре с корр. ИА PrimaMedia рассказал, что доступ закрылся после того, как появились вести о появлении на рынке законных устройств не от АО «ГЛОНАСС».

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