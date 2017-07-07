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10:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии названы новые вакансии с зарплатой более 40 тысяч рублей

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана опубликованы новые вакансии с заработной платой свыше 40 тысяч рублей в месяц.

Администрации Нуримановского района Башкортостана требуется начальник финансово-экономического и административного отдела. Заработная плата — от 44,5 до 50,9 тысячи рублей.

В должностные обязанности входит организация деятельности администрации по составлению и исполнению бюджета района в соответствии с действующим законодательством. Необходим стаж работы в государственной или муниципальной службе не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Благовещенское АО «Полиэф» примет на работу эксперта отдела экономической безопасности. Заработная плата — 41 тысяча рублей.

Требования к кандидату — высшее профессиональное образование, знание «1С», стаж — три года, свободная работа с компьютером, коммуникабельность. Льготы — социальный пакет, доставка на работу.

Учалинскому горно-обогатительному комбинату требуется на постоянную работу проходчик с заработной платой 55 тысяч рублей.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.

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