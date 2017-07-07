Набережную и парковую зону ДВФУ на острове Русском отремонтируют за 46,2 млн рублей

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Владивосток, 7 июля, PrimaMedia.

Ландшафтно-парковую зону ДВФУ на острове Русском во Владивостоке благоустроят в этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной среды», сообщает ИА PrimaMedia. Власти планируют отремонтировать гранитный парапет и разрушенную плитку пешеходной зоны, а также восстановить истоптанные газоны и капитально отремонтировать сети наружного освещения на территории парка. Все работы по благоустройству должны завершиться до 31 октября 2017 года. И потратят на все это порядка 46,2 млн рублей.

«Восстановление разрушенных и поврежденных элементов повысит туристическую привлекательность города и улучшит его внешний облик. Стилевое решение благоустраиваемой территории заключается в сохранении существующего стиля городской застройки» — отмечается в утвержденном дизайн-проекте.

Работы по благоустройству затронут всю набережную ДВФУ, длина которой составляет более 1,3 км. Полностью отремонтируют облицовку гранитных парапетов, также везде заменят разрушенную плитку. Эти работы должны закончить до 31 октября.

В рамках благоустройства также восстановят газоны вдоль проезда к пирсу, в частности те, что были разрушены во время ВЭФ-2016. Кроме того, вдоль набережной высадят цветы и деревья. Работы по озеленению планируется завершить до 30 августа.

Особенное внимание уделят капитальному ремонту сетей наружного освещения, которые сейчас эксплуатируются в аварийном режиме из-за множества нарушений допущенных при строительстве кампуса. Для этого 148 опор со светильниками сначала демонтируют, а после замены кабеля поставят обратно.

Приведут в порядок и знаменитые водопады, подсветка которых часто выходит из строя.

«Необходимо произвести замену вышедших из строя частично и полностью прожекторов подсветки, а также заменить видимые приборы освещения на стилизованные под природный камень и выполнить облицовку чаш водопадов декоративным камнем», — говорится в утвержденном дизайн-проекте.

Необходимо будет отремонтировать и насосную станцию, которая качает воду для фонтана и водопадов. Рабочие должны будут загерметизировать трубопроводы входного коллектора и ввод кабельной трассы. Также нужно будет заменить три насоса, которые вышли из строя из-за присутствия в воде твердых частиц и песка.