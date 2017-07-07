Набережную и парковую зону ДВФУ на острове Русском отремонтируют за 46,2 млн рублей
Все работы по благоустройству должны завершиться до 31 октября 2017 года.
Все работы по благоустройству должны завершиться до 31 октября 2017 года.
Владивосток, 7 июля, PrimaMedia.
«Восстановление разрушенных и поврежденных элементов повысит туристическую привлекательность города и улучшит его внешний облик. Стилевое решение благоустраиваемой территории заключается в сохранении существующего стиля городской застройки» — отмечается в утвержденном
Работы по благоустройству затронут всю набережную ДВФУ, длина которой составляет более 1,3 км. Полностью отремонтируют облицовку гранитных парапетов, также везде заменят разрушенную плитку. Эти работы должны закончить до 31 октября.
В рамках благоустройства также восстановят газоны вдоль проезда к пирсу, в частности те, что были разрушены во время ВЭФ-2016. Кроме того, вдоль набережной высадят цветы и деревья. Работы по озеленению планируется завершить до 30 августа.
Особенное внимание уделят капитальному ремонту сетей наружного освещения, которые сейчас эксплуатируются в аварийном режиме
Приведут в порядок и знаменитые водопады, подсветка которых часто выходит из строя.
«Необходимо произвести замену вышедших из строя частично и полностью прожекторов подсветки, а также заменить видимые приборы освещения на стилизованные под природный камень и выполнить облицовку чаш водопадов декоративным камнем», — говорится в утвержденном
Необходимо будет отремонтировать и насосную станцию, которая качает воду для фонтана и водопадов. Рабочие должны будут загерметизировать трубопроводы входного коллектора и ввод кабельной трассы. Также нужно будет заменить три насоса, которые вышли из строя
В общей сложности на все работы потратят порядка 46,2 млн рублей. Средства на эти цели выделят сразу из трех бюджетов: федерального, краевого и муниципального.