Шувалов поблагодарил Японию за участие в «Иннопроме-2017»

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Российский высокопоставленный чиновник поблагодарил представителя Страны восходящего солнца за сотрудничество в проведении выставки «Иннопром», сообщает РИА Новости.

— Я надеюсь, что выставка пройдет успешно, и она станет одной из самых представительных за всю историю ее проведения, — отметил вице-премьер.

Игорь Шувалов сейчас находится с визитом в Японии, где обсуждается подготовка к Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре.

Напомним, Япония является одним из наиболее привлекательных экономических партнеров как для российских, так и для международных участников «Иннопрома». На выставку, которая будет проходить в Екатеринбурге 10—13 июля , от нее приедет более 400 представителей промышленности, бизнеса и власти, около 160 компаний.