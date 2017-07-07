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11:02 (мск), источник: "Российская газета"

Шувалов поблагодарил Японию за участие в «Иннопроме-2017»

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов встретился с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Источник: Reuters

Российский высокопоставленный чиновник поблагодарил представителя Страны восходящего солнца за сотрудничество в проведении выставки «Иннопром», сообщает РИА Новости.

— Я надеюсь, что выставка пройдет успешно, и она станет одной из самых представительных за всю историю ее проведения, — отметил вице-премьер.

Игорь Шувалов сейчас находится с визитом в Японии, где обсуждается подготовка к Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре.

Напомним, Япония является одним из наиболее привлекательных экономических партнеров как для российских, так и для международных участников «Иннопрома». На выставку, которая будет проходить в Екатеринбурге 10—13 июля, от нее приедет более 400 представителей промышленности, бизнеса и власти, около 160 компаний.

«Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году ожидается, что его посетят порядка 50 тысяч участников из 95 стран мира, 59 регионов России. Япония, Германия, Италия, Корея и Индия представят крупные национальные экспозиции. Запланировано более 100 круглых столов, семинаров и презентаций.

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