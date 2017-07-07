Шувалов поблагодарил Японию за участие в «Иннопроме-2017»
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Российский высокопоставленный чиновник поблагодарил представителя Страны восходящего солнца за сотрудничество в проведении выставки «Иннопром», сообщает РИА Новости.
— Я надеюсь, что выставка пройдет успешно, и она станет одной из самых представительных за всю историю ее проведения, — отметил
Игорь Шувалов сейчас находится с визитом в Японии, где обсуждается подготовка к Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре.
Напомним, Япония является одним из наиболее привлекательных экономических партнеров как для российских, так и для международных участников «Иннопрома». На выставку, которая будет проходить в Екатеринбурге
«Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году ожидается, что его посетят порядка 50 тысяч участников из 95 стран мира, 59 регионов России. Япония, Германия, Италия, Корея и Индия представят крупные национальные экспозиции. Запланировано более 100 круглых столов, семинаров и презентаций.