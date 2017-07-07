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11:03 (мск), источник: ИА REGNUM

«Николаевскому» долгострою в Екатеринбурге поменяли застройщика

У жилищного комплекса официально сменился застройщик.

В Екатеринбурге все права и обязательства по проекту ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге перешли от ООО «УктусСтрой» к ООО «Новый застройщик», входящему в компанию PRINZIP. Об этом сообщили в пресс-службе уральского банка Сбербанка корреспонденту ИА REGNUM.

Подписание документа стало возможным после урегулирования исковых требований кредиторов к предыдущему застройщику. Также были урегулированы все вопросы с дольщиками, которые дали согласие на смену застройщика. В свою очередь «Новый застройщик» получил в Сбербанке кредит на сумму в один миллиард рублей и в августе 2017 приступит к продолжению строительства первой и второй очереди жилого комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство ЖК «Первый Николаевский» было полностью остановлено в 2016 году, так как компания-застройщик начала испытывать финансовые проблемы, а её кредиторы направили в суд иск о признании ООО «УктусСтрой» банкротом.

Надежда на продолжение строительства появилась в начале 2017 года, когда стало известно о намерениях компанию PRINZIP продолжить работы по возведению жилищного комплекса. В феврале сторонами был подписан меморандум, а в Сбербанке начали рассматривать возможность кредитования.

Отметим, что часть квартир в ЖК «Первый Николаевский» намерено выкупить правительство Свердловской области для сотрудников бюджетной сферы.

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