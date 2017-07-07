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11:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Власти Новосибирской области запланировали повышение прожиточного минимума

В среднем сумма прожиточного минимума для разных групп населения вырастет на 500 рублей.

Власти Новосибирской области запланировали повышение прожиточного минимума, об этом свидетельствуют данные портала «Электронная демократия Новосибирской области.

Планируется, что во II квартале 2017 года в расчете на душу населения уровень прожиточного минимума составит 11 159 рублей (рост на 576 рублей), по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения — 11854 рублей (рост на 621 рубля), для пенсионеров — 8950 рублей (рост на 447 рублей), для детей — 11545 рублей (рост на 580 рублей).

Напомним, в I квартале 2017 года в расчете на душу населения уровень прожиточного минимума составляет 10 583 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения — 11 233 рубля, для пенсионеров — 8 503 рубля, для детей — 10 965 рубля.

Постановление пока находится на стадии обсуждения.

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