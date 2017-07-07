Власти Новосибирской области запланировали повышение прожиточного минимума

Планируется, что во II квартале 2017 года в расчете на душу населения уровень прожиточного минимума составит 11 159 рублей (рост на 576 рублей), по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения — 11854 рублей (рост на 621 рубля), для пенсионеров — 8950 рублей (рост на 447 рублей), для детей — 11545 рублей (рост на 580 рублей).