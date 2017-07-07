Власти Новосибирской области запланировали повышение прожиточного минимума
В среднем сумма прожиточного минимума для разных групп населения вырастет на 500 рублей.
В среднем сумма прожиточного минимума для разных групп населения вырастет на 500 рублей.
Власти Новосибирской области запланировали повышение прожиточного минимума, об этом свидетельствуют данные портала «Электронная демократия Новосибирской области.
Планируется, что во II квартале 2017 года в расчете на душу населения уровень прожиточного минимума составит 11 159 рублей (рост на 576 рублей), по основным
Напомним, в I квартале 2017 года в расчете на душу населения уровень прожиточного минимума составляет 10 583 рубля, по основным
Постановление пока находится на стадии обсуждения.