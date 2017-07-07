Пустырь на «7 ветрах» отдадут под жилую застройку
Состоялись публичные слушания, по итогам которых решилась судьба земельного участка в микрорайоне «Семь ветров» в Дзержинском районе.
Состоялись публичные слушания, по итогам которых решилась судьба земельного участка в микрорайоне «Семь ветров» в Дзержинском районе.
Речь идет о пустыре между ТРЦ «Комсомолл», ЖК «Снегири» и МНТК «Микрохирургия глаза». Официально эта территория площадью в 600 тыс. кв.м имеет статус
Теперь, когда свое мнение высказали жители (тот факт, что для этого оказалось достаточным менее 50 человек, никого не волнует), эту землю можно смело предлагать инвесторам.
Тем не менее, решение застроить неосвоенную территорию выглядит вполне логичным. Жители ближайших жилых комплексов, нередко вынужденные ходить там по вечерам, не в восторге от соседства с пустырем. Так что в обозримом будущем микрорайон «7 ветров» может пополниться еще несколькими ЖК.