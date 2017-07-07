Пустырь на «7 ветрах» отдадут под жилую застройку

Речь идет о пустыре между ТРЦ «Комсомолл», ЖК «Снегири» и МНТК «Микрохирургия глаза». Официально эта территория площадью в 600 тыс. кв.м имеет статус общественно-деловой зоны. Однако в ходе общественных слушаний было решено отдать ее под жилую застройку. 49 человек из присутствующих высказались «за», 19 — «против».

Теперь, когда свое мнение высказали жители (тот факт, что для этого оказалось достаточным менее 50 человек, никого не волнует), эту землю можно смело предлагать инвесторам.