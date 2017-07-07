Низкие компенсации за снос жилья в Астане прокомментировал Исекешев

«Я тоже разбирал вопрос, почему такие суммы. По закону дается только кадастровая стоимость, потом подают в суд, суд поправляет сумму. Бывает, дело доходит до суда, и потом государство выплачивает. Но есть и другие примеры. Был построен инвестором рынок, было снесено 6−7 домов, хозяева получили возмещение, остался один дом и его хозяин заявил, что его имущество стоит, условно, три миллиона долларов. (…) И этот дом так и остался посередине базарной площади», — сказал Исекешев, отвечая на вопрос горожанина на первом урбанистическом форуме «ДНК города: Сообщества. Бизнес. Власть».