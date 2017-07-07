Низкие компенсации за снос жилья в Астане прокомментировал Исекешев
Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал жалобы горожан на низкие компенсации за снос жилья для нужд государства, передает корреспондент.
Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал жалобы горожан на низкие компенсации за снос жилья для нужд государства, передает корреспондент.
Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал жалобы горожан на низкие компенсации за снос жилья для нужд государства, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Я тоже разбирал вопрос, почему такие суммы. По закону дается только кадастровая стоимость, потом подают в суд, суд поправляет сумму. Бывает, дело доходит до суда, и потом государство выплачивает. Но есть и другие примеры. Был построен инвестором рынок, было снесено 6−7 домов, хозяева получили возмещение, остался один дом и его хозяин заявил, что его имущество стоит, условно, три миллиона долларов. (…) И этот дом так и остался посередине базарной площади», — сказал Исекешев, отвечая на вопрос горожанина на первом урбанистическом форуме «ДНК города: Сообщества. Бизнес. Власть».
Градоначальник отметил, что по каждому случаю необходимо разбираться отдельно. При этом он подчеркнул, что другого механизма по урегулированию отношений между властью и населением, кроме суда, не предусмотрено.
«А в общем, когда город быстро развивается, когда строятся дороги, для городских нужд покупают дачные дома и через механизм судебной власти выкупаются дачи. А как иначе? Строится, например, вокзал новый и к нему нужны дороги. Как быть, скажите. Единственный механизм выкупа и споров через судебные органы», — добавил аким Астаны.