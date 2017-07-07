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12:02 (мск), источник: Tengrinews

Низкие компенсации за снос жилья в Астане прокомментировал Исекешев

Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал жалобы горожан на низкие компенсации за снос жилья для нужд государства, передает корреспондент.

Источник: Tengrinews

Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал жалобы горожан на низкие компенсации за снос жилья для нужд государства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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«Я тоже разбирал вопрос, почему такие суммы. По закону дается только кадастровая стоимость, потом подают в суд, суд поправляет сумму. Бывает, дело доходит до суда, и потом государство выплачивает. Но есть и другие примеры. Был построен инвестором рынок, было снесено 6−7 домов, хозяева получили возмещение, остался один дом и его хозяин заявил, что его имущество стоит, условно, три миллиона долларов. (…) И этот дом так и остался посередине базарной площади», — сказал Исекешев, отвечая на вопрос горожанина на первом урбанистическом форуме «ДНК города: Сообщества. Бизнес. Власть».

Градоначальник отметил, что по каждому случаю необходимо разбираться отдельно. При этом он подчеркнул, что другого механизма по урегулированию отношений между властью и населением, кроме суда, не предусмотрено.

«А в общем, когда город быстро развивается, когда строятся дороги, для городских нужд покупают дачные дома и через механизм судебной власти выкупаются дачи. А как иначе? Строится, например, вокзал новый и к нему нужны дороги. Как быть, скажите. Единственный механизм выкупа и споров через судебные органы», — добавил аким Астаны.

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