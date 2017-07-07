Кольцово принял рекордное количество пассажиров
В своей истории.
В своей истории.
Исторический рекорд установил 5 июля аэропорт Кольцово. В этот день его услугами воспользовалось 22 979 человек, что стало новым рекордом для авиагавани. Предыдущий был установлен 8 августа докризисного 2014 года, когда через терминалы прошли 21 307 человек, сообщает «Уралинфорбюро».
«Достижение рекорда объясняется не только активным восстановлением рынка туристических перевозок, но и развитой маршрутной сетью аэропорта, способной удовлетворить широкий спектр потребностей пассажиров», — пояснили «Уралинформбюро» в
В день обновления рекорда аэропорт обеспечил свыше 180