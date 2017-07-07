Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
От чего вас спасет спиннер
Меркель сделала заявление, касающееся встречи Трампа и Путина
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Гамбург встречает G20 протестамиВ столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу
Fiat 500 признан произведением искусства
Сеть обсуждает романтичное фото 37-летней Семенович и Воробьева
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
Разведка США проанализировала состояние вооруженных сил РФ - СМИ
Терпение кончилось - СМИ о визите главы Китая в РФ
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
11:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Кольцово принял рекордное количество пассажиров

В своей истории.

Источник: УралИнформБюро

Исторический рекорд установил 5 июля аэропорт Кольцово. В этот день его услугами воспользовалось 22 979 человек, что стало новым рекордом для авиагавани. Предыдущий был установлен 8 августа докризисного 2014 года, когда через терминалы прошли 21 307 человек, сообщает «Уралинфорбюро».

«Достижение рекорда объясняется не только активным восстановлением рынка туристических перевозок, но и развитой маршрутной сетью аэропорта, способной удовлетворить широкий спектр потребностей пассажиров», — пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе Кольцово.

В день обновления рекорда аэропорт обеспечил свыше 180 взлетно-посадочных операций, а пассажиры воспользовались рейсами в 45 российских и зарубежных городов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В День Победы екатеринбуржцам покажут Кубок мира по футболу
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Три человека погибли при взрыве на шахте в Норильске
Гамбург встречает G20 протестами: пострадали 76 полицейских
Китайский авианосец впервые вошел в воды Гонконга
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Ушел в отставку генерал, отвечавший за хранение ядерного оружия
СМИ: Microsoft уволит нескольких тысяч сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции. Расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры Актеры исполнили главные роли в комедийном детективе канала НТВ
Недвижимость
Застройщики загородной недвижимости уходят из Новой Москвы
Участники программы реновации не получат налоговых льгот
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию в квартире
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь