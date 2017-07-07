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11:30 (мск), источник: Вести - Пермь

На Северной дамбе укладывают трамвайные пути

Капитальный ремонт должен завершиться 1 сентября.

Источник: Вести - Пермь

На Северной дамбе приступили к укладке трамвайных путей. Капитальный ремонт здесь ведется сразу по нескольким направлениям. Подрядная организация продолжает монтаж ливневой канализации, приступила к переустройству теплотрассы в районе улицы Крупской. Отмечу, что проектом предусмотрена укладка на Северной дамбе бесшовного рельсового полотна. Такой эффект будет достигнут с помощью алюминотермитной сварки.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе работ будет переустроена ливневая канализация, что позволит устранить те самые застои воды, которые можно было видеть после ливня в нижней части дамбы. Еще одним нововведением станет продление третьей полосы, предназначенной для поворота на улицу Крупской. Она будет начинаться от фермы с видеофиксацией. Все работы планируется завершить к 1 сентября. Движение автотранспорта будет открыто уже 1 августа.

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