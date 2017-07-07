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11:19 (мск), источник: ИА REGNUM

В Омске дорожники укладывают «самовосстанавливающийся» асфальт

Такое покрытие обычно применяют на самых загруженных участках федеральных трасс.

Омские дорожники готовятся удивить водителей в хорошем смысле слова. Они укладывают на городские трассы так называемый «самозалечивающийся» асфальт. И обещают, что ям на таком покрытии не будет как минимум 10 лет, сообщает ОТР.

В Омске продолжают эксперимент с так называемым «самозалечивающимся» асфальтом. Такое покрытие обычно применяют на самых загруженных участках федеральных трасс, но сейчас решили использовать в черте города.

По оценкам специалистов, это покрытие более долговечное. Они его называют «самовосстанавливающимся» или «самозалечивающимся» за счёт особой пропорции щебня и битума. Если всё делать по технологии, то в теплую погоду такой асфальт плавится, и смола затягивает мелкие трещины.

Евгений Мельников, житель г. Омск:

«Где сделали, конечно, хорошо ездить, а где ещё не сделали, вообще безобразно».

В Омске экспериментальным асфальтом в прошлом году были впервые отремонтированы несколько улиц, и все они неплохо перенесли зиму. Ям действительно нет, а вот поперечные трещины водители всё же заметили. Если они разрастутся, то подрядчику придётся перестилать «самозалечивающийся» асфальт за свой счёт.

В Омске в этом году уже успела сложиться практика переделывания новых дорог, поэтому на Ленинградском мосту подрядчики стараются внимательнее относиться к соблюдению технологии.

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