Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
Психолог расшифровал рукопожатие Путина и Трампа
10 идей для семейной фотосессии
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
"Мои силы на исходе": летчик Ярошенко написал письмо Путину
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
Егор Кончаловский рассказал о состоянии дочери Высоцкой
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
14События недели в фотографиях
16:16 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области в Год экологии начнут реабилитацию ериков и озер

Реабилитацию пяти ериков (проток) и озер Волго-Ахтубинской поймы начнут в Волгоградской области в Год экологии, сообщает пресс-служба администрации области.

Источник: РИА Новости

Работы начнутся во время летне-осенней межени и продлятся в 2018 году.

Сейчас в Волго-Ахтубинской пойме уже расчищено 26 километров ериков и озер, в этом году работы продолжатся еще на 9 километрах. Мероприятия по экологической реабилитации начнутся на ериках Чайка, Старый Каширин и озерах Проклятое, Камышистое, Кружное Среднеахтубинского района. Кроме того, продолжатся работы по расчистке ерика Аверкин в Среднеахтубинском районе и реки Перевозинка в Новоаннинском. Разрабатываются проекты по реабилитации ериков Шумроватый и озера Широкогорлое. В следующем году будет начата экологическая реабилитация ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорное.

Одним из самых протяженных и значимых для экосистемы объектов, который предстоит реабилитировать, является ерик Чайка. Тракт протяженностью 3,6 километра обеспечивает подачу воды в одноименное озеро. В настоящее время глубина чаши достигает всего 1,5 метра, а после реабилитации составит 2,5−3 метра. Как отмечают специалисты, емкость озера может увеличиться в шесть раз.

Общая площадь восстановленной в ходе работ территории составит более 68 гектаров. Помимо углубления дна и его очистки от иловых отложений, будет высажено более 13 тысяч деревьев и кустарников, укреплены берега.

Экологическая реабилитация направлена на поэтапное восстановление естественного состояния пойменной территории. Это необходимо не только для обводнения территории Волго-Атубинской поймы и сохранения уникальной экосистемы, но и для развития сельского хозяйства и повышения качества жизни людей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Волгограде три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
В Гамбурге проходит первая встреча Путина и Трампа
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Назначен новый глава «Почты России»
Госдума одобрила проект о задержании должников по алиментам
ИГ обнародует аудиозапись своего оставшегося в живых главаря
В центре Луганска прогремел второй взрыв
Доказана невозможность существования жизни на Марсе
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь