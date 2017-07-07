В Волгоградской области в Год экологии начнут реабилитацию ериков и озер

Источник: РИА Новости

Работы начнутся во время летне-осенней межени и продлятся в 2018 году.

Сейчас в Волго-Ахтубинской пойме уже расчищено 26 километров ериков и озер, в этом году работы продолжатся еще на 9 километрах. Мероприятия по экологической реабилитации начнутся на ериках Чайка, Старый Каширин и озерах Проклятое, Камышистое, Кружное Среднеахтубинского района. Кроме того, продолжатся работы по расчистке ерика Аверкин в Среднеахтубинском районе и реки Перевозинка в Новоаннинском. Разрабатываются проекты по реабилитации ериков Шумроватый и озера Широкогорлое. В следующем году будет начата экологическая реабилитация ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорное.

Одним из самых протяженных и значимых для экосистемы объектов, который предстоит реабилитировать, является ерик Чайка. Тракт протяженностью 3,6 километра обеспечивает подачу воды в одноименное озеро. В настоящее время глубина чаши достигает всего 1,5 метра, а после реабилитации составит 2,5−3 метра. Как отмечают специалисты, емкость озера может увеличиться в шесть раз.

Общая площадь восстановленной в ходе работ территории составит более 68 гектаров. Помимо углубления дна и его очистки от иловых отложений, будет высажено более 13 тысяч деревьев и кустарников, укреплены берега.