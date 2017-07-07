В Волгоградской области в Год экологии начнут реабилитацию ериков и озер
Реабилитацию пяти ериков (проток) и озер
Реабилитацию пяти ериков (проток) и озер
Работы начнутся во время
Сейчас в
Одним из самых протяженных и значимых для экосистемы объектов, который предстоит реабилитировать, является ерик Чайка. Тракт протяженностью 3,6 километра обеспечивает подачу воды в одноименное озеро. В настоящее время глубина чаши достигает всего 1,5 метра, а после реабилитации составит 2,5−3 метра. Как отмечают специалисты, емкость озера может увеличиться в шесть раз.
Общая площадь восстановленной в ходе работ территории составит более 68 гектаров. Помимо углубления дна и его очистки от иловых отложений, будет высажено более 13 тысяч деревьев и кустарников, укреплены берега.
Экологическая реабилитация направлена на поэтапное восстановление естественного состояния пойменной территории. Это необходимо не только для обводнения территории