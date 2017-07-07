На следующей неделе в Красноярске начнут ремонт еще трех улиц

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске на следующей неделе подрядчики начнут дорожный ремонт еще трех объектов — улиц Северная (капитальный ремонт), Вавилова (от ул. Корнетова до ул. Затонская) и Тимошенкова, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации города.

Дорожный ремонт в краевом центре разбит на 13 этапов. Работы начались в мае и каждые 10 дней подрядчики выходят на 5−10 новых улиц. В настоящее время подрядные организации выполняют ремонт на 31 объекте улично-дорожной сети Красноярска.

Полностью ремонт завершен пока на одном объекте — на ул. Ленинградская от ул. Академика Киренского до ул. Ленинградская, 72.

В стадии завершения ремонт находится на пяти объектах:

ремонт ул. Вейнбаума от ул. Брянская до Коммунального моста; ремонт ул. Игарская от ул. Брянская до ул. Шахтеров; ремонт ул. Перенсона от ул. Брянская до ул. Дубровинского; ремонт ул. Алексеева от ул. Шахтеров до ул. Авиаторов; ремонт ул. Маерчака от пр. Свободный до ул. Калинина.

В департаменте отметили, что основные работы на объектах полностью выполнены, за исключением устройства тактильной плитки и пешеходных ограждений. На 50% выполнены работы на девяти объектах, среди них:

1-й участок ул. Дубровинского; ул. Ладо Кецховели; ул. Белинского; ул. 3-я Дальневосточная; ул. 26 Бакинских комиссаров; пр. 60 лет образования СССР; пр. Металлургов; ул. Крайняя; ул. Юности.

Особое внимание сейчас уделяется двум крупным объектам — проспекту Мира и улице Карла Маркса.

«Работы на этих объектах идут под особым контролем, важно, чтобы подрядчики как можно быстрее завершили основной ремонт на участках, которые наиболее сильно влияют на заторовые ситуации и дорожную обстановку в центре. Поэтому на улице Карла Маркса подрядчик, выполняющий именно дорожные работы, сейчас работает с опережением — захватывает не только участок от ул. Каратанова до ул. Парижской Коммуны, но и соседний участок, до ул. Сурикова. Там уже начали демонтаж бордюрного камня, брусчатки, начнут приподнимать горловины колодцев. Это ускорит производство работ и позволит нам даже немного сократить сроки», — рассказал начальник отдела департамента городского хозяйства Никита Дресвянкин.

По оценке специалистов, красноярские автомобилисты уже привыкли к ограничениям движения. Пробок в центре Красноярска стало меньше.

«Анализ заторовой ситуации в центре показал, что водители к концу недели уже адаптировались и заторы на ул. Парижской Коммуны и ул. Карла Маркса стали меньше, — отметил начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети МКУ “Управление дорог и благоустройства” Игорь Воевалко. — Кроме того, мы постоянно мониторим обстановку на Ярыгинском проезде. Там установлены дополнительные камеры, светофор регулируется буквально в режиме онлайн. Заторы были бы меньше, если бы там не было пешеходного перехода, так как фазы пешеходного и автомобильного светофора синхронизированы по соображениям безопасности».

Все дорожные работы в городе идут под строгим контролем. По результатам проверки на текущей неделе нарушения были выявлены на ул. Партизана Железняка и ул. Белинского (подрядчик АО «Сибагропромстрой»), где бортовой камень оказался со сколами и трещинами. Заказчиком выдано предписание. В настоящее время замечание устраняется. Такой же недочет нашли на переулке Медицинский (подрядчик ООО «Стройтехникс»). Заказчиком было выдано предписание. Сейчас замечание уже устранено.