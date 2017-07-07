Опрессовки в Екатеринбурге сдвинули из-за ИННОПРОМа

Теплоэнергетики перенесли второй этап опрессовок в Екатеринбурге в связи с проведением промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая состоится 10—13 июля 2017 года. Точный срок проведения гидравлических испытаний пока неизвестен. Вероятнее всего, это будут 20-е числа месяца.

«Дело не только в ИННОПРОМе. Дело в том, что мы еще не устранили повреждения после локальных опрессовок. Нет смысла “давить” на еще не отремонтированные сети, поэтому мы совместно с администрацией приняли это решение», — прокомментировали «Уралинформбюро» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.