Опрессовки в Екатеринбурге сдвинули из-за ИННОПРОМа
На 20-е числа июля.
На 20-е числа июля.
Теплоэнергетики перенесли второй этап опрессовок в Екатеринбурге в связи с проведением промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая состоится
«Дело не только в ИННОПРОМе. Дело в том, что мы еще не устранили повреждения после локальных опрессовок. Нет смысла “давить” на еще не отремонтированные сети, поэтому мы совместно с администрацией приняли это решение», — прокомментировали «Уралинформбюро» в
Первый этап опрессовок проводился в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 29 мая по 1 июня. Было зафиксировано более 100 прорывов. Второй этап был запланирован на середину июля (с 23.00 10 числа до 07.00 11 числа, а также 12 и 13 числа с 0.00 до 6.00).