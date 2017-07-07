К 1 сентября властям необходимо расселить две тысячи человек

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на совещании правительства 21 июня ускорил глав муниципалитетов с переселением южноуральцев из ветхого и аварийного жилья и его сносом до 1 сентября 2017 года. В ряде муниципалитетов с этим возникли проблемы.

По словам Дубровского, их руководителям необходимо усилить темпы по сносу ветхо-аварийных домов. По данным Министерства строительства и инфраструктуры региона, проблемными по неснесенному аварийному фонду на сегодняшний день являются Сатка, Усть-Катав, Карабаш и Копейск. Причинами медленного сноса стало незавершение судебных процессов, проводимые розыскные мероприятия по установлению местонахождения зарегистрированных граждан, отсутствие в муниципальных образованиях программ сноса и финансовых средств в местном бюджете.

Также важно уже сейчас начать работу с населением по оформлению всех необходимых документов для переселенцев, иначе к сентябрю не все граждане станут полноценными собственниками жилья. Активизироваться необходимо Кыштымскому городскому округу и Пластовскому муниципальному району.

«Существует некая практика, которую сейчас начали применять в Челябинске после того, как мы стали испытывать сложности. Например, дом сдан в ноябре, а на текущий момент только 2 семьи переселены. Это именно то, что потребовало анализа и изменения алгоритма этой работы. Применяем эту практику, работаем, формально надо это закончить. И также формально и физически необходимо осуществить снос половины домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Каждый руководитель должен найти свое решение, которое приведет к реализации программы в полной мере», — обратился Дубровский к муниципальным управленцам.

Отметим, региональный Минстрой высоко оценивает свои шансы на выполнение программы по переселению южноуральцев в срок. «За оставшийся период нам осталось расселить 30,5 тысячи квадратных метров жилых помещений, где проживают 2 тысячи человек. Мы успеем», — заявил журналистам после совещания замминистра Виталий Передерий.