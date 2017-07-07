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11:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе из бюджета украли 5 миллионов рублей

Прокуратура поймала за руку недобросовестных строителей, которые приводили в порядок Дом культуры.

В прокуратуре решили проверить, сколько денег в самом деле потрачено на капитальный ремонт Орлиновского центра культуры и досуга. В итоге возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

— Государственное казенное учреждение подписало с ООО «Протон плюс» осенью 2016 года контракт на капитальный ремонт здания культуры в селе Орлиное, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Общая стоимость работ — 12,9 миллионов рублей. Капремонт не был выполнен в полном объеме, но подрядчик подделал официальные документы, что все сделано, и по сути присвоил свыше 5 миллионов бюджетных рублей.

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