В Севастополе из бюджета украли 5 миллионов рублей
Прокуратура поймала за руку недобросовестных строителей, которые приводили в порядок Дом культуры.
Прокуратура поймала за руку недобросовестных строителей, которые приводили в порядок Дом культуры.
В прокуратуре решили проверить, сколько денег в самом деле потрачено на капитальный ремонт Орлиновского центра культуры и досуга. В итоге возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
— Государственное казенное учреждение подписало с ООО «Протон плюс» осенью 2016 года контракт на капитальный ремонт здания культуры в селе Орлиное, — сообщили в
Общая стоимость работ — 12,9 миллионов рублей. Капремонт не был выполнен в полном объеме, но подрядчик подделал официальные документы, что все сделано, и по сути присвоил свыше 5 миллионов бюджетных рублей.