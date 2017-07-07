В Севастополе из бюджета украли 5 миллионов рублей

В прокуратуре решили проверить, сколько денег в самом деле потрачено на капитальный ремонт Орлиновского центра культуры и досуга. В итоге возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

— Государственное казенное учреждение подписало с ООО «Протон плюс» осенью 2016 года контракт на капитальный ремонт здания культуры в селе Орлиное, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.