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11:53 (мск), источник: РИАЦ

Получателями субсидий станут 63 некоммерческие организации области

Подведены итоги конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям области.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облкомказачества, субсидии предоставляются на реализацию социально значимых проектов (программ) по приоритетным направлениям социальной политики Волгоградской области.

Конкурса для социально-ориентированных НКО в регионе был объявлен 28 апреля текущего года. Заявки на конкурс принимались до 1 июня. Общая сумма субсидий для СО НКО составляет 5 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе проектов (программ) подали 120 НКО. Конкурсной комиссией был утвержден список проектов, признанных участниками конкурса — их число составило 105. Эксперты оценивали проекты, допущенные к участию в конкурсе. В ходе заседания конкурсной комиссии определен средний балл по каждому проекту, а соответственно, и итоговый рейтинг организаций.

Победителями конкурса проектов (программ) признаны 63 организации. Список победителей конкурса с указанием объемов предоставляемых субсидий будет утвержден приказом облкомитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики в течение 20 дней.

С результатами конкурсов можно ознакомиться здесь.

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