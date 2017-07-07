Получателями субсидий станут 63 некоммерческие организации области

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облкомказачества, субсидии предоставляются на реализацию социально значимых проектов (программ) по приоритетным направлениям социальной политики Волгоградской области.

Конкурса для социально-ориентированных НКО в регионе был объявлен 28 апреля текущего года. Заявки на конкурс принимались до 1 июня. Общая сумма субсидий для СО НКО составляет 5 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе проектов (программ) подали 120 НКО. Конкурсной комиссией был утвержден список проектов, признанных участниками конкурса — их число составило 105. Эксперты оценивали проекты, допущенные к участию в конкурсе. В ходе заседания конкурсной комиссии определен средний балл по каждому проекту, а соответственно, и итоговый рейтинг организаций.

Победителями конкурса проектов (программ) признаны 63 организации. Список победителей конкурса с указанием объемов предоставляемых субсидий будет утвержден приказом облкомитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики в течение 20 дней.