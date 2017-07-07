Получателями субсидий станут 63 некоммерческие организации области
Подведены итоги конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям области.
Подведены итоги конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям области.
Как сообщили РИАЦ в
Конкурса для
Заявки на участие в конкурсе проектов (программ) подали 120 НКО. Конкурсной комиссией был утвержден список проектов, признанных участниками конкурса — их число составило 105. Эксперты оценивали проекты, допущенные к участию в конкурсе. В ходе заседания конкурсной комиссии определен средний балл по каждому проекту, а соответственно, и итоговый рейтинг организаций.
Победителями конкурса проектов (программ) признаны 63 организации. Список победителей конкурса с указанием объемов предоставляемых субсидий будет утвержден приказом облкомитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики в течение 20 дней.
С результатами конкурсов можно ознакомиться здесь.