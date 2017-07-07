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11:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

ЦБ отозвал лицензию у банка «Легион», имеющего отделение в Нижнем Новгороде

По величине активов кредитная организация на 1 июня текущего года занимала 157 место в банковской системе Российской Федерации.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Легион», имеющего отделение в Нижнем Новгороде. Как говорится в материалах Центробанка, лицензия у банка была отозвана 7 июля.

Согласно информации, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме.

Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату АКБ «Легион» собственных средств (капитала).

Банк России неоднократно применял в отношении АКБ «Легион» меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.

По данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 июня текущего года занимала 157 место в банковской системе Российской Федерации.

Согласно информации на сайте банка, офис банка расположен на ул. Большая Печерская, д. 26 пом. № 201.

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