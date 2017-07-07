Сбербанк предоставит Омской области 6 млрд рублей
Сбербанк признан победителем электронного аукциона на право заключения государственных контрактов о кредитовании Омской области.
Сбербанк признан победителем электронного аукциона на право заключения государственных контрактов о кредитовании Омской области.
Банк предоставит субъекту 6 млрд рублей в рамках четырех госконтрактов сроком на 2,3 года. Средства будут направлены на покрытие дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств.
«Кредитование бюджетов всех уровней является важным направлением в кредитной политике банка в нашем регионе. В ближайшее время мы планируем заключить соответствующие контракты», — прокомментировал региональный директор по работе с органами власти Омского отделения Сбербанка Дмитрий Осиповский.
Напомним, в 2017 году Сбербанк заключил контракты на кредитование г. Омска на сумму 1,5 млрд рублей.