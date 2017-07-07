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11:49 (мск), источник: СуперОмск

Сбербанк предоставит Омской области 6 млрд рублей

Сбербанк признан победителем электронного аукциона на право заключения государственных контрактов о кредитовании Омской области.

Банк предоставит субъекту 6 млрд рублей в рамках четырех госконтрактов сроком на 2,3 года. Средства будут направлены на покрытие дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств.

«Кредитование бюджетов всех уровней является важным направлением в кредитной политике банка в нашем регионе. В ближайшее время мы планируем заключить соответствующие контракты», — прокомментировал региональный директор по работе с органами власти Омского отделения Сбербанка Дмитрий Осиповский.

Напомним, в 2017 году Сбербанк заключил контракты на кредитование г. Омска на сумму 1,5 млрд рублей.

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