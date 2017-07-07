В Верхнем Уфалее и Бакале Челябинской области формируется пул резидентов ТОСЭР

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /ТАСС/. В моногородах Верхнем Уфалее и Бакале Челябинской области формируется пул резидентов ТОСЭР, что позволит создать здесь около 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства региона по итогам совещания, которое провел губернатор Борис Дубровский.

В Бакале уже начал работу первый резидент. Всего же рассматривается три инвестпроекта потенциальных резидентов, что в течение 10 лет позволит создать здесь 1000 рабочих мест.

Постановление правительства РФ о присвоении статуса ожидает Верхний Уфалей. В настоящее время с потенциальными резидентами ТОСЭР заключены соглашения о намерениях по реализации 12 инвестпроектов, что позволит создать 860 рабочих мест. Первым резидентом ТОСЭР здесь может компания по производству щелочных марганцево-цинковых элементов и создать 120 рабочих мест.

Моногорода Озерск и Снежинск смогут получить статус ТОСЭР в течение года после внесения поправок в федеральное законодательство, отмечают в управлении.