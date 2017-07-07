На Героев Хасана ограничат движение
На участке от Васильева до железнодорожного путепровода начнутся подготовительные работы, в связи с расширением участка дороги.
На участке от Васильева до железнодорожного путепровода начнутся подготовительные работы, в связи с расширением участка дороги.
Ограничение движение на Героев Хасана вводится с 01:00 8 июля.
На период проведения подготовительных работ, связанных с прокладкой подземных коммуникаций и расширением участка дороги со стороны федеральной трассы, движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении, сообщает
Водителей просят быть внимательными.