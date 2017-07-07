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12:01 (мск), источник: Новости Перми

На Героев Хасана ограничат движение

На участке от Васильева до железнодорожного путепровода начнутся подготовительные работы, в связи с расширением участка дороги.

Источник: Новости Перми

Ограничение движение на Героев Хасана вводится с 01:00 8 июля.

На период проведения подготовительных работ, связанных с прокладкой подземных коммуникаций и расширением участка дороги со стороны федеральной трассы, движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении, сообщает пресс-служба краевой полиции.

Водителей просят быть внимательными.

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