На Героев Хасана ограничат движение

На период проведения подготовительных работ, связанных с прокладкой подземных коммуникаций и расширением участка дороги со стороны федеральной трассы, движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении, сообщает пресс-служба краевой полиции.



Водителей просят быть внимательными.