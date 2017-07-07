На ИННОПРОМе покажут новый зоопарк Екатеринбурга

Источник: УралИнформБюро

На ИННОПРОМе-2017 посетителям покажут, как будет выглядеть новый зоопарк и как вырастет Екатеринбург до 2030 года. Об этом сообщила «Уралинформбюро» пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Стенд Екатеринбурга, на котором будут презентованы эти и другие знаковые для города проекты, будет работать с 10 по 13 июля в павильоне 2 «Екатеринбург-ЭКСПО». Среди прочих будет представлена концепция развития зоопарка, который мэрия собирается переносить в Новокольцовский микрорайон. В данный момент на действующей площадке зоопарка ютятся 1 200 животных разных видов, поэтому зоопарк нуждается в расширении.

Концепцию нового зоопарка городские власти рассмотрели в 2016 году. Проект предусматривает возведение нескольких «географических» павильонов, научно-исследовательского центра, музея естествознания, аквариума, планетария и небольшой гостиницы. Осваивать новую площадку для городского зверинца будет группа компаний «Синара».