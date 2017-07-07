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12:22 (мск), источник: Om1.ru

После ремонта улицы Ленина в Омске появится всего 15 новых парковок

Места для остановки транспорта планируется сделать у Краеведческого музея и в створе улицы Лермонтова.

Сегодня, 7 июля, заместитель гендиректора компании «Идеал-Строй» Павел Черняк рассказал о парковках на реконструируемой улице Ленина.

Напомним, на ремонт второй части исторического центра Омска планируется потратить 890 миллионов рублей. Эти средства дал Газпром, чтобы наладить освещение, проложить коммуникации, сделать асфальт и озеленить улицу Ленина.

Павел Черняк признал, что глобально увеличить число парковок не удалось. Новых мест для остановок появится считанное количество.

Павел Черняк, заместитель генерального директора компании «Идеал-Строй»:

— Появятся небольшие места для остановок в районе Краеведческого музея, а также возле улицы Лермонтова. В остальных местах парковок не предусмотрено. Появится 15 новых парковочных мест.

Отметим, что работы по реконструкции планируется завершить до октября.

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