После ремонта улицы Ленина в Омске появится всего 15 новых парковок

Сегодня, 7 июля, заместитель гендиректора компании «Идеал-Строй» Павел Черняк рассказал о парковках на реконструируемой улице Ленина.

Напомним, на ремонт второй части исторического центра Омска планируется потратить 890 миллионов рублей. Эти средства дал Газпром, чтобы наладить освещение, проложить коммуникации, сделать асфальт и озеленить улицу Ленина.

Павел Черняк признал, что глобально увеличить число парковок не удалось. Новых мест для остановок появится считанное количество.

Павел Черняк, заместитель генерального директора компании «Идеал-Строй»:

— Появятся небольшие места для остановок в районе Краеведческого музея, а также возле улицы Лермонтова. В остальных местах парковок не предусмотрено. Появится 15 новых парковочных мест.