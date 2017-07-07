Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Психолог расшифровал рукопожатие Путина и Трампа
Саммит G20 начался с заминки из-за двух государственных лидеров
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Бывший глава телеканала ТНТ возглавил новую компанию в США
Космическая одиссея. Жизнь и музыка Жанны АгузаровойОдной из самых эпатажных российских певиц исполняется 55 лет.
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
14События недели в фотографиях
16:25 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области за полгода от газоснабжения отключили более 19 тысяч должников

За шесть месяцев 2017 года «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» отключила более 19 тысяч должников, сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, общая сумма долга абонентов составила более 407 млн рублей.

За аналогичный период прошлого года количество отключенных домов и квартир составляло 17 тысяч, а сумма долга была значительно меньше —335,5 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Гамбурге проходит первая встреча Путина и Трампа
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Назначен новый глава «Почты России»
Госдума одобрила проект о задержании должников по алиментам
ИГ обнародует аудиозапись своего оставшегося в живых главаря
В центре Луганска прогремел второй взрыв
Доказана невозможность существования жизни на Марсе
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Собянин показал, в какие квартиры переедут жители хрущевок
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь