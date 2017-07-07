В Ростовской области за полгода от газоснабжения отключили более 19 тысяч должников
За шесть месяцев 2017 года «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» отключила более 19 тысяч должников, сообщает
За шесть месяцев 2017 года «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» отключила более 19 тысяч должников, сообщает
Как говорится в сообщении, общая сумма долга абонентов составила более 407 млн рублей.
За аналогичный период прошлого года количество отключенных домов и квартир составляло 17 тысяч, а сумма долга была значительно меньше —335,5 млн рублей.