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13:22 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове заработает новый асфальтобетонный завод

К концу июля этого года в Ростове заработает новый экологичный асфальтобетонный завод «ЭКО 3000», сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказал заместитель директора по транспорту и механизации ОАО «ДРСУ» Леонид Гладченко, монтаж уже выполнен на 85%, осталось подключение коммуникаций и выполнение наладочных работ на объекте.

Новый завод способен производить 240 тонн асфальтобетонной смеси в час.

«Завод обладает уникальностью — он контейнерного типа, быстро возводимый, — уточнил представитель компании-производителя Вадим Цибульник. — Не нужно монолитных фундаментов, в случае необходимости завод демонтируется за 14 дней и переносится на другой объект».

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