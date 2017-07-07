В Ростове заработает новый асфальтобетонный завод

Как рассказал заместитель директора по транспорту и механизации ОАО «ДРСУ» Леонид Гладченко, монтаж уже выполнен на 85%, осталось подключение коммуникаций и выполнение наладочных работ на объекте.

«Завод обладает уникальностью — он контейнерного типа, быстро возводимый, — уточнил представитель компании-производителя Вадим Цибульник. — Не нужно монолитных фундаментов, в случае необходимости завод демонтируется за 14 дней и переносится на другой объект».