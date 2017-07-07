В Ростове заработает новый асфальтобетонный завод
К концу июля этого года в Ростове заработает новый экологичный асфальтобетонный завод «ЭКО 3000», сообщает
К концу июля этого года в Ростове заработает новый экологичный асфальтобетонный завод «ЭКО 3000», сообщает
Как рассказал заместитель директора по транспорту и механизации ОАО «ДРСУ» Леонид Гладченко, монтаж уже выполнен на 85%, осталось подключение коммуникаций и выполнение наладочных работ на объекте.
Новый завод способен производить 240 тонн асфальтобетонной смеси в час.
«Завод обладает уникальностью — он контейнерного типа, быстро возводимый, — уточнил представитель