В Калининграде продолжается точечная газификация домов
В микрорайонах Комсомольское и Южный начали прокладывать сети. Подключение местных жителей к голубому топливу полностью финансируется из городского бюджета.
В микрорайонах Комсомольское и Южный начали прокладывать сети. Подключение местных жителей к голубому топливу полностью финансируется из городского бюджета.
На прокладку газопровода в этих части Калининграда было направлено около 10 миллионов рублей.
В саду Евгения Проболова метровые рвы граничат прямо с цветочными клумбами. Однако, по словам хозяина, временные неудобства его не смущают. Мужчина двадцать лет топил дом дровами и углём, и только рад, что скоро проведут газ.
Евгений Проболов, житель Калининграда:
— Всё с нашего разрешения. Надо дерево спилить — спилите, надо цветы засыпать или убрать — убирайте. Что хотите, делайте, лишь бы газ подключили, подвели. Это самое главное!
В микрорайоне Комсомольское голубое топливо появится в 50-ти домах. На это из городского бюджета направлено около пяти миллионов рублей. Строительные работы только начались, поэтому подключиться к газоснабжению жители смогут в конце ноября.
Александр Кульницкий, прораб ООО «Региональная газовая компания»:
— Чтобы не вскрывать асфальт, не портить, поэтому предусмотрены переходы автодорог закрытым способом, то есть, методом
Чтобы жители смогли подключиться к газу и забыть про дрова и уголь, в микрорайоне планируют построить более километра распределительных сетей и установить 25 технических вводов.
Артур Крупин, председатель Комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда:
— За счёт средств бюджетов строятся распределительные сети и
До конца 2017-го года городские власти планируют обеспечить газом около полутора тысяч калининградцев. Для этого будет построено более 9-ти километров распределительных сетей, подведённых к домам в Центральном, Ленинградском и других районах города.