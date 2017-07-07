В Калининграде продолжается точечная газификация домов

На прокладку газопровода в этих части Калининграда было направлено около 10 миллионов рублей.

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В саду Евгения Проболова метровые рвы граничат прямо с цветочными клумбами. Однако, по словам хозяина, временные неудобства его не смущают. Мужчина двадцать лет топил дом дровами и углём, и только рад, что скоро проведут газ.

Евгений Проболов, житель Калининграда:

— Всё с нашего разрешения. Надо дерево спилить — спилите, надо цветы засыпать или убрать — убирайте. Что хотите, делайте, лишь бы газ подключили, подвели. Это самое главное!

В микрорайоне Комсомольское голубое топливо появится в 50-ти домах. На это из городского бюджета направлено около пяти миллионов рублей. Строительные работы только начались, поэтому подключиться к газоснабжению жители смогут в конце ноября.

Александр Кульницкий, прораб ООО «Региональная газовая компания»:

— Чтобы не вскрывать асфальт, не портить, поэтому предусмотрены переходы автодорог закрытым способом, то есть, методом наклонно-направленного бурения. Остальное всё происходит открытым способом, в основном, вручную. Потому что отдельные газовые вводы, чтобы техникой меньше наносить ущерба людям и имуществу. Поэтому, в основном, стараются копать вручную.

Чтобы жители смогли подключиться к газу и забыть про дрова и уголь, в микрорайоне планируют построить более километра распределительных сетей и установить 25 технических вводов.

Артур Крупин, председатель Комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда: