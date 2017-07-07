Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
СК: группа банкиров похитила 585 млн руб и пыталась замести следы
Собянин показал, в какие квартиры переедут жители хрущевок
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Гамбург встречает G20 протестамиВ столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских
СМИ: в России произойдет замена денег
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Глава парламента Турции: мы будем поднимать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Терпение закончилось — СМИ о приезде лидера Китая к Путину
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
8Зомби Большой двадцатки
13:35 (мск), источник: Капитал

Украина удвоила импорт угля, половину купила у России

Украина в январе-июне 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 1,257 млрд долларов. Крупнейшими поставщиками угля для Украины за отчетный период были Россия (50,2% от суммы импорта), США (27%) и Канада (8,7%).

Источник: Капитал

Украина в январе-июне 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 1,257 млрд долларов, пишет УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы. Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины за отчетный период были Россия (50,2% от суммы импорта), США (27%) и Канада (8,7%).

Читайте также
На украинский рынок вышел еще один газовый трейдер

Импорт угля из России в денежном выражении в январе-июне 2017 года увеличился до 631,1 млн долларов с 446,3 млн долларов, из США — до 340,5 млн долларов с 95,9 млн долларов. Из Канады Украина импортировала угля на сумму 109,6 млн долларов.

Экспорт указанной продукции за шесть месяцев 2017 года составил в денежном выражении 47,9 млн долларов против 23,1 млн долларов в аналогичном периоде прошлого года.

В середине июня премьер Владимир Гройсман заявил, что ни одна государственная компания не закупает уголь в России.

Как сообщалось, угледобывающие предприятия Украины в январе-апреле 2017 года снизили добычу рядового угля, по оперативным данным, на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 13,66 млн тонн.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин встретился с Трампом
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Число погибших при взрыве в Норильске возросло до четырех
В ходе протестов в Гамбурге пострадали более сотни полицейских
Госдума одобрила проект о задержании должников по алиментам
Суд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
Нидерланды объявили вице-премьера Турции персоной нон-грата
Работодатели получат налоговые льготы за обучение сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Данила Козловский завершил съемки своего первого фильма «Тренер» В настоящее время режиссер Козловский занят монтажом материала, отснятого на лучших российских стадионах при участии девяти футбольных команд
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Собянин показал, в какие квартиры переедут жители хрущевок
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь