Украина удвоила импорт угля, половину купила у России

Источник: Капитал

Украина в январе-июне 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 1,257 млрд долларов, пишет УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы. Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины за отчетный период были Россия (50,2% от суммы импорта), США (27%) и Канада (8,7%).

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Импорт угля из России в денежном выражении в январе-июне 2017 года увеличился до 631,1 млн долларов с 446,3 млн долларов, из США — до 340,5 млн долларов с 95,9 млн долларов. Из Канады Украина импортировала угля на сумму 109,6 млн долларов.

Экспорт указанной продукции за шесть месяцев 2017 года составил в денежном выражении 47,9 млн долларов против 23,1 млн долларов в аналогичном периоде прошлого года.

В середине июня премьер Владимир Гройсман заявил, что ни одна государственная компания не закупает уголь в России.