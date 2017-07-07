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13:06 (мск), источник: АиФ Челябинск

Доходы челябинского бюджета выросли на 5,3 миллиарда

«Беспрецедентная» для региона сумма была принята впервые.

В Челябинской области депутатами Законодательного собрания региона были дополнительно распределены 8,5 млрд рублей на решение социально значимых вопросов. За счет этих средств, среди прочего, запланировано увеличение зарплат бюджетников, ремонт дорог и газификация территорий.

Приоритетными социальными направлениями также станут здравоохранение и сельское хозяйство. Соответствующие поправки в региональный закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» были одобрены депутатами сегодня, 29 июня, на заседании областного парламента.

Дополнительные 8,5 млрд рублей в казне предусмотрены, в частности, за счет 4,4 млрд рублей налоговых поступлений и 900 млн безвозмездных поступлений. Основную часть из этой суммы составили средства Фонда развития моногородов на реализацию инвестпроектов в муниципалитетах, где наблюдается наиболее сложное социально-экономическое положение. Дополнительно также были перераспределены 4,1 млрд рублей, ранее предусмотренных в областном бюджете.

На повышение оплаты труда отдельных категорий бюджетных работников по поручению президента власти региона направят 2,9 млрд рублей. Больше всего — 1,2 млрд рублей — предназначается на зарплаты сотрудников образовательной системы. 800 млн направят в систему здравоохранения, 400 млн — в социальную, и 100 млн — в культурную сферы.

На дорожную деятельность в муниципалитетах Южного Урала дополнительно направят 2,1 млрд рублей. При этом суммарный дорожный фонд составит более 12,7 млрд рублей. Из этой суммы 8 млрд пойдет на дороги областного значения, а остальные средства — на муниципальные трассы.

1,5 млрд рублей на ремонт и содержание дорог добавят Челябинску, что позволит благоустроить гостевые маршруты в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, а также автомагистрали от аэропорта в центр города. Еще 200 млн рублей областной центр получит на строительство новых дорог.

Более 60 млн рублей направят на возведение магистралей в поселке Красное поле и нескольких дорожных объектов в Сосновском районе. 300 млн рублей на содержание дорог получит Магнитогорск.

Бюджет был увеличен на беспрецедентную сумму, учитывая сложившуюся сегодня непростую экономическую ситуацию

На развитие системы здравоохранения, в том числе покупку медоборудования, автомобилей скорой медицинской помощи, обеспечение граждан лекарствами и проведение ремонта в лечебных учреждениях будет выделено 1,4 млрд рублей.

Еще 600 млн рублей получат 34 территории области на газификацию. Всего власти намерены реализовать 53 проекта. 200 млн будут предназначены для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов сферы ЖКХ. Около 94 млн рублей господдержки выделят сельхозтоваропроизводителям.

Как заявил председатель регионального парламента Владимир Мякуш, «внушительные» для области цифры принимаются впервые по инициативе главы Южного Урала Бориса Дубровского.

«Бюджет был увеличен на беспрецедентную сумму, учитывая сложившуюся сегодня непростую экономическую ситуацию. Мы поддержали эту инициативу, потому что, прежде всего, она связана с политикой президента, направленной на улучшение качества жизни южноуральцев», — прокомментировал Мякуш.

Отметим, с учетом предлагаемых изменений уточненные параметры бюджета на 2017 год составят: 132,1 млрд рублей — доходы, 142,1 млрд — расходы, и 10 млрд рублей — дефицит, который остается неизменным.

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