Власти Сочи заподозрили «Сочиводоканал» в запугивании абонентов

Источник: ЮГА.ру

«Эта информация заведомо ложная. Все подобные случаи рассмотрят в правоохранительных органах», — отметили в пресс-службе мэрии.

С 30 июня вступило в силу постановление главы города, согласно которому большая часть Адлерского района перешла на обслуживание к МУП Сочи «Водоканал» в части водоотведения. Сейчас ООО «Сочиводоканал» в судебном порядке отстаивает монополию на услуги водоотведения.

«Многочисленные нарекания жителей Сочи на завышенные тарифы, некачественно поставляемые услуги, а также отказ от работы на проблемных сетях ООО “Сочиводоканал” послужили основанием для пересмотра ответственных за систему водоотведения в городе», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.