Власти Сочи заподозрили «Сочиводоканал» в запугивании абонентов
По информации мэрии Сочи, сотрудники ООО «Сочиводоканала» говорят абонентам, что в случае перехода к МУП Сочи «Водоканал» участок сети будет демонтирован.
По информации мэрии Сочи, сотрудники ООО «Сочиводоканала» говорят абонентам, что в случае перехода к МУП Сочи «Водоканал» участок сети будет демонтирован.
«Эта информация заведомо ложная. Все подобные случаи рассмотрят в правоохранительных органах», — отметили в
С 30 июня вступило в силу постановление главы города, согласно которому большая часть Адлерского района перешла на обслуживание к МУП Сочи «Водоканал» в части водоотведения. Сейчас ООО «Сочиводоканал» в судебном порядке отстаивает монополию на услуги водоотведения.
«Многочисленные нарекания жителей Сочи на завышенные тарифы, некачественно поставляемые услуги, а также отказ от работы на проблемных сетях ООО “Сочиводоканал” послужили основанием для пересмотра ответственных за систему водоотведения в городе», — сообщили в
Для жителей переход к новому поставщику означает снижение тарифа на услуги водоотведения с 31,34 рубля для частных лиц и 38,4 рубля для юридических лиц до 22,75 рубля для всех абонентов.