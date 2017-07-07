Приток воды к Камской ГЭС не спадает

В июле на Камской ГЭС пришлось открыть водосливную плотину, причем это было сделано всего второй раз за всю историю гидростанции. Ранее такая же ситуация была в 1994 году. Росгидромет прогнозирует, что в июле 2017 года уровень приточности может превысить норму в два раза. Ожидать серьезного уменьшения расхода воды в нижний бьеф не приходится.