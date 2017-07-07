Приток воды к Камской ГЭС не спадает
ПЕРМЬ, 7 июля, ФедералПресс. Приток воды к створу Камской ГЭС не спадает, станция работает в условиях повышенной водности, сообщается в официальном
ПЕРМЬ, 7 июля, ФедералПресс. Приток воды к створу Камской ГЭС не спадает, станция работает в условиях повышенной водности, сообщается в официальном
Величина холостого сброса через Камский гидроузел составляет 1377 куб. м/с. Общий среднесуточный расход (через турбины ГЭС плюс холостые сбросы) — 4857 кубометров в секунду. Отметка уровня воды верхнего бъефа составила 108,45 м, нижнего — 90,82 м.
В июле на Камской ГЭС пришлось открыть водосливную плотину, причем это было сделано всего второй раз за всю историю гидростанции. Ранее такая же ситуация была в 1994 году. Росгидромет прогнозирует, что в июле 2017 года уровень приточности может превысить норму в два раза. Ожидать серьезного уменьшения расхода воды в нижний бьеф не приходится.
«Гидростанция работает в штатном режиме, сооружения и оборудование в условиях затянувшегося паводка функционируют надежно», — заявил директор ГЭС Виктор Алексеев.
Напомним, в результате ливней и ветра в Прикамье были зафиксированы массовые отключения электричества.