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13:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Приток воды к Камской ГЭС не спадает

ПЕРМЬ, 7 июля, ФедералПресс. Приток воды к створу Камской ГЭС не спадает, станция работает в условиях повышенной водности, сообщается в официальном пресс-релизе.

Из-за непрекращающихся осадков, приток воды к створу ГЭС держится на высоком уровне. По состоянию на 6 июля его величина составила 5090 куб. м/с.

Величина холостого сброса через Камский гидроузел составляет 1377 куб. м/с. Общий среднесуточный расход (через турбины ГЭС плюс холостые сбросы) — 4857 кубометров в секунду. Отметка уровня воды верхнего бъефа составила 108,45 м, нижнего — 90,82 м.

В июле на Камской ГЭС пришлось открыть водосливную плотину, причем это было сделано всего второй раз за всю историю гидростанции. Ранее такая же ситуация была в 1994 году. Росгидромет прогнозирует, что в июле 2017 года уровень приточности может превысить норму в два раза. Ожидать серьезного уменьшения расхода воды в нижний бьеф не приходится.

«Гидростанция работает в штатном режиме, сооружения и оборудование в условиях затянувшегося паводка функционируют надежно», — заявил директор ГЭС Виктор Алексеев.

Напомним, в результате ливней и ветра в Прикамье были зафиксированы массовые отключения электричества.

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