Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Песков рассказал о "прекрасной" встрече Меркель и Путина
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Гамбург встречает G20 протестамиВ столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских
СМИ: в России произойдет замена денег
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Глава парламента Турции: мы будем поднимать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Терпение закончилось — СМИ о приезде лидера Китая к Путину
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
8Зомби Большой двадцатки
13:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Суд отказал «Системе» во встречном аресте активов «Роснефти» и «Башнефти»

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Система» в ответных обеспечительных мерах на 170,6 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Также «Системе» отказано в отмене обеспечительных мер на 185 млрд рублей в отношении самой компании. По закону сторона, требующая принятия мер обеспечения, должна нести ответственность за возможные убытки, причиненные такими мерами, комментируют юристы «Системы». Они намерены обжаловать определение суда.

АФК «Система» обратилась в суд о встречном обеспечении по иску госкомпании «Роснефть» и ее «дочки» «Башнефти» на сумму 170,6 млрд рублей. АФК исходила из того, что, если «Роснефти» в иске откажут, то получится, что обеспечительные меры были наложены «зря», а у ответчика возникли или могут возникнуть из-за этого убытки. К суду претензии предъявить нельзя, и встречное обеспечение нужно для покрытия этих убытков, объяснили юристы.

«Роснефть» потребовала у бывшего владельца «Башнефти» возмещение ущерба за неэффективное управление. Дело рассматривается в Арбитражном суде Башкирии, состоялись два заседания. В конце июня приставы наложили арест на принадлежащие АФК и АО «Система-инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК», на общую сумму 185 млрд рублей. Следующее заседание состоится 12 июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Число погибших при взрыве в Норильске возросло до четырех
В ходе протестов в Гамбурге пострадали более сотни полицейских
Госдума одобрила проект о задержании должников по алиментам
Суд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
Нидерланды объявили вице-премьера Турции персоной нон-грата
Работодатели получат налоговые льготы за обучение сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Данила Козловский завершил съемки своего первого фильма «Тренер» В настоящее время режиссер Козловский занят монтажом материала, отснятого на лучших российских стадионах при участии девяти футбольных команд
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь