Суд отказал «Системе» во встречном аресте активов «Роснефти» и «Башнефти»
УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Система» в ответных обеспечительных мерах на 170,6 млрд рублей, сообщают «Ведомости».
УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Система» в ответных обеспечительных мерах на 170,6 млрд рублей, сообщают «Ведомости».
Также «Системе» отказано в отмене обеспечительных мер на 185 млрд рублей в отношении самой компании. По закону сторона, требующая принятия мер обеспечения, должна нести ответственность за возможные убытки, причиненные такими мерами, комментируют юристы «Системы». Они намерены обжаловать определение суда.
АФК «Система» обратилась в суд о встречном обеспечении по иску госкомпании «Роснефть» и ее «дочки» «Башнефти» на сумму 170,6 млрд рублей. АФК исходила из того, что, если «Роснефти» в иске откажут, то получится, что обеспечительные меры были наложены «зря», а у ответчика возникли или могут возникнуть
«Роснефть» потребовала у бывшего владельца «Башнефти» возмещение ущерба за неэффективное управление. Дело рассматривается в Арбитражном суде Башкирии, состоялись два заседания. В конце июня приставы наложили арест на принадлежащие АФК и АО «Система-инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК», на общую сумму 185 млрд рублей. Следующее заседание состоится 12 июля.