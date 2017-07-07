Суд отказал «Системе» во встречном аресте активов «Роснефти» и «Башнефти»

Также «Системе» отказано в отмене обеспечительных мер на 185 млрд рублей в отношении самой компании. По закону сторона, требующая принятия мер обеспечения, должна нести ответственность за возможные убытки, причиненные такими мерами, комментируют юристы «Системы». Они намерены обжаловать определение суда.

АФК «Система» обратилась в суд о встречном обеспечении по иску госкомпании «Роснефть» и ее «дочки» «Башнефти» на сумму 170,6 млрд рублей. АФК исходила из того, что, если «Роснефти» в иске откажут, то получится, что обеспечительные меры были наложены «зря», а у ответчика возникли или могут возникнуть из-за этого убытки. К суду претензии предъявить нельзя, и встречное обеспечение нужно для покрытия этих убытков, объяснили юристы.