Крым подключили ко второй оптоволоконной линии связи

Таким образом, полуостров стал полностью независимым от украинского интернет-трафика и защитил свои телекоммуникационные ресурсы Крыма от сопредельных государств. Об этом сообщила пресс-служба крымского оператора связи «Миранда-медиа».

Проект расширения Единой технологической сети связи в Южном федеральном округе использовал техническую инфраструктуру энергомоста Кубань-Крым и был реализован всего за пять месяцев.

— Новую резервную линию связи протяженностью 905 километров, соединяющую Крым с материком, мы построили при использовании инфраструктуры электроэнергетики на участке Симферополь-Ростов-на-Дону, — отметил технический директор компании Андрей Кононенко. — И теперь у Крыма есть второй, независимый от соседних государств, канал связи. Этого хватит, чтобы обеспечить потребности всего Крыма связью — интернетом, телефонией, телевидением.

До строительства второй линии Крым-Кубань через Керченский пролив был проложен подводный волоконно-оптический кабель протяженностью 20 километров с пропускной способностью восемь терабайт.