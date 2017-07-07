Крым подключили ко второй оптоволоконной линии связи
Построена и введена в эксплуатацию вторая
Построена и введена в эксплуатацию вторая
Таким образом, полуостров стал полностью независимым от украинского
Проект расширения Единой технологической сети связи в Южном федеральном округе использовал техническую инфраструктуру энергомоста
— Новую резервную линию связи протяженностью 905 километров, соединяющую Крым с материком, мы построили при использовании инфраструктуры электроэнергетики на участке Симферополь-Ростов-на-Дону, — отметил технический директор компании Андрей Кононенко. — И теперь у Крыма есть второй, независимый от соседних государств, канал связи. Этого хватит, чтобы обеспечить потребности всего Крыма связью — интернетом, телефонией, телевидением.
До строительства второй линии
Напомним, в начале июня крымчане временно потеряли доступ к популярным