В Калининграде планируют заменить около 14 километров теплотрасс

Но временные неудобства окупятся с лихвой. Теплосети дают гарантию — 30 лет на срок службы новых коммуникаций. Еще одно преимущество — вмонтированные в трубы датчики. В случаи аварии место поломки можно будет определить с точностью до метра. На замену теплосетей — протяженностью 142 метра у подрядной организации — 2 недели.

Денис Морозов, директор по строительству компании подрядчика:

— На данный момент у нас демонтаж трубопровода и очистка от утеплителя. Извлечение старого песка. Снятие крыши с лотков и их подготовка к укладке новой трубы.

Еще одно преимущество — вмонтированные в трубы датчики. В случае аварии место поломки можно будет определить с точностью до метра. На замену теплосетей — протяженностью 142 метра у подрядной организации — 2 недели.

Кирилл Зуб пресс-секретарь МП «Калининградтеплосеть»: