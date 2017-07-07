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16:44 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде планируют заменить около 14 километров теплотрасс

Рабочие теплосетей обошлись без происшествий. Плановый ремонт сейчас идет на улице Баграмяна. Из-за замены еще советских стальных труб на современные пластиковые калининградцы на две недели остались без горячей воды.

Но временные неудобства окупятся с лихвой. Теплосети дают гарантию — 30 лет на срок службы новых коммуникаций. Еще одно преимущество — вмонтированные в трубы датчики. В случаи аварии место поломки можно будет определить с точностью до метра. На замену теплосетей — протяженностью 142 метра у подрядной организации — 2 недели.

Денис Морозов, директор по строительству компании подрядчика:

— На данный момент у нас демонтаж трубопровода и очистка от утеплителя. Извлечение старого песка. Снятие крыши с лотков и их подготовка к укладке новой трубы.

Еще одно преимущество — вмонтированные в трубы датчики. В случае аварии место поломки можно будет определить с точностью до метра. На замену теплосетей — протяженностью 142 метра у подрядной организации — 2 недели.

Кирилл Зуб пресс-секретарь МП «Калининградтеплосеть»:

— Предприятие в этом году в меж отопительный период «Калининградтеплосеть» планирует заменить около 14 километров теплотрасс в городе Калининграде.

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