В Калининграде планируют заменить около 14 километров теплотрасс
Рабочие теплосетей обошлись без происшествий. Плановый ремонт сейчас идет на улице Баграмяна.
Рабочие теплосетей обошлись без происшествий. Плановый ремонт сейчас идет на улице Баграмяна.
Но временные неудобства окупятся с лихвой. Теплосети дают гарантию — 30 лет на срок службы новых коммуникаций. Еще одно преимущество — вмонтированные в трубы датчики. В случаи аварии место поломки можно будет определить с точностью до метра. На замену теплосетей — протяженностью 142 метра у подрядной организации — 2 недели.
Денис Морозов, директор по строительству компании подрядчика:
— На данный момент у нас демонтаж трубопровода и очистка от утеплителя. Извлечение старого песка. Снятие крыши с лотков и их подготовка к укладке новой трубы.
Еще одно преимущество — вмонтированные в трубы датчики. В случае аварии место поломки можно будет определить с точностью до метра. На замену теплосетей — протяженностью 142 метра у подрядной организации — 2 недели.
Кирилл Зуб
— Предприятие в этом году в меж отопительный период «Калининградтеплосеть» планирует заменить около 14 километров теплотрасс в городе Калининграде.