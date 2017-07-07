В двух нижегородских моногородах могут появиться ТОР

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«Одна из основных причин, по которым мы считаем необходимым создание ТОР в Володарске и Решетихе, — это необходимость диверсификации экономики этих моногородов, создания там новых, не связанных с градообразующим предприятием рабочих мест. Жители моногородов должны иметь больше возможностей для профессиональной самореализации, чем сейчас… Заявки на создание ТОР в Володарском районе направлены в Минэкономразвития РФ, и мы рассчитываем на положительное решение», — сказал вице-губернатор Евгений Люлин, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, прошли первые встречи с потенциальными резидентами территорий опережающего развития в Володарске и Решетихе. Сейчас в списке восемь проектов, реализация которых позволит привлечь в экономику моногородов порядка 1 миллиарда рублей инвестиций. «Среди проектов — производство органических удобрений из отходов жизнедеятельности птицы. Инвесторы рассчитывают поставлять экологически чистые удобрения за рубеж. Есть проекты строительства тепличного комплекса по выращиванию роз, производства перчаток с ПВХ-напылением и другие заявки», — уточнил Люлин.

Он отметил, что «реализация уже заявленных для реализации в ТОР Володарского района проектов позволит создать почти 250 новых рабочих мест в течение первого года — это почти в 10 раз больше количества рабочих мест, которое в среднем ежегодно создавалось в Володарске и Решетихе в последние годы».