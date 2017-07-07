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14:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Крым передаст Башкортостану детский санаторий «Юбилейный» в Евпатории

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ"/. Стало известно, какой именно детский санаторий передаст Крым Республике Башкортостан. Его название озвучил Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе встречи с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.

— Республика Крым намерена передать Башкортостану в подарок наш санаторий «Юбилейный» в Евпатории. Да, в него надо вкладывать, но место замечательное, — сообщил Сергей Аксенов. — Уверен, что это послужит новым толчком для развития экономических отношений. А те дети и жители Башкортостана, которые будут сюда приезжать, думаю, получат самые лучшие впечатления.

— Что касается детского санатория, огромное вам спасибо. Дети и из Крыма, и из Башкортостана, и из России будут там отдыхать, — отметил Рустэм Хамитов. — Обещаю, что мы сделаем его лучшим детским санаторием в Крыму. Мы вложим средства. Это будет замечательное, красивое, хорошее санаторное учреждение. Так что будем в этой части работать.

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