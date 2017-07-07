Крым передаст Башкортостану детский санаторий «Юбилейный» в Евпатории

— Республика Крым намерена передать Башкортостану в подарок наш санаторий «Юбилейный» в Евпатории. Да, в него надо вкладывать, но место замечательное, — сообщил Сергей Аксенов. — Уверен, что это послужит новым толчком для развития экономических отношений. А те дети и жители Башкортостана, которые будут сюда приезжать, думаю, получат самые лучшие впечатления.

— Что касается детского санатория, огромное вам спасибо. Дети и из Крыма, и из Башкортостана, и из России будут там отдыхать, — отметил Рустэм Хамитов. — Обещаю, что мы сделаем его лучшим детским санаторием в Крыму. Мы вложим средства. Это будет замечательное, красивое, хорошее санаторное учреждение. Так что будем в этой части работать.