Доллар и евро на торгах 7 июля подорожали, российский рубль подешевел
Доллар и евро на торгах 7 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской
Доллар и евро на торгах 7 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской
Доллар подорожал на Br0,0017 до Br1,9731 (6 июля — Br1,9714 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0156 до Br2,2532 (6 июля — Br2,2376 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0039 до Br3,2706 за 100 российских рублей (6 июля — Br3,2745 за 100 российских рублей).