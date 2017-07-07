Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
СМИ: США согласны на сохранение власти Асада и полицию РФ в Сирии
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Гамбург встречает G20 протестамиВ столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Назван самый богатый супергерой мира
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Глава парламента Турции: мы будем поднимать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
8Зомби Большой двадцатки
14:57 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Доллар и евро на торгах 7 июля подорожали, российский рубль подешевел

Доллар и евро на торгах 7 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Доллар подорожал на Br0,0017 до Br1,9731 (6 июля — Br1,9714 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0156 до Br2,2532 (6 июля — Br2,2376 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0039 до Br3,2706 за 100 российских рублей (6 июля — Br3,2745 за 100 российских рублей).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
60.3792   +0.14
$
Доллар США ММВБ
60.3600   +0.20
Евро ЦБ
68.9470   +0.57
Евро ММВБ
68.9675   +0.25
В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Приговор судьбы
В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите G20 (видео)
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Минкомсвязи сообщило о назначении нового главы «Почты России»
Госдума одобрила проект о задержании должников по алиментам
Суд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
Нидерланды объявили вице-премьера Турции персоной нон-грата
Работодатели получат налоговые льготы за обучение сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь