Предпринимателям Ростовской области, не установившим онлайн-кассы, дали отсрочку до октября

По его словам, около 90% налогоплательщиков успели перейти на новое оборудование до начала июля, как того требует новый закон.

Дмитрий Фотинов также рассказал, что часть компаний не установили оборудование в срок из-за невозможности получить фискальные накопители для работы кассы. Планируется, что в ближайшие три месяца работа этих налогоплательщиков останется в прежнем формате.