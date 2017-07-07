Предпринимателям Ростовской области, не установившим онлайн-кассы, дали отсрочку до октября
В Ростовской области предпринимателям, которые не успели установить
В Ростовской области предпринимателям, которые не успели установить
По его словам, около 90% налогоплательщиков успели перейти на новое оборудование до начала июля, как того требует новый закон.
Дмитрий Фотинов также рассказал, что часть компаний не установили оборудование в срок
Напомним, согласно новому федеральному закону 44-ФЗ к началу июля 2017 г. предприниматели должны были установить