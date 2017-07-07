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16:57 (мск), источник: Деловое сообщество

Предпринимателям Ростовской области, не установившим онлайн-кассы, дали отсрочку до октября

В Ростовской области предпринимателям, которые не успели установить онлайн-кассы, но заключили и оплатили договоры на их поставку, не будут выписывать штрафы до IV квартала текущего года. Об этом рассказал глава регионального УФНС Дмитрий Фотинов.

По его словам, около 90% налогоплательщиков успели перейти на новое оборудование до начала июля, как того требует новый закон.

Дмитрий Фотинов также рассказал, что часть компаний не установили оборудование в срок из-за невозможности получить фискальные накопители для работы кассы. Планируется, что в ближайшие три месяца работа этих налогоплательщиков останется в прежнем формате.

Напомним, согласно новому федеральному закону 44-ФЗ к началу июля 2017 г. предприниматели должны были установить контрольно-кассовую технику нового поколения, которая в режиме реального времени передает информацию обо всех операциях в налоговые органы. Все пользователи старых ККТ должны снять их с регистрации в налоговых инспекциях, модернизировать, либо приобрести новые аппараты.

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