Макет будущего

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

После того, как фотографии реновационного шоу-рума были опубликованы в прессе, пользователи рунета разразились шквалом критических замечаний. По их мнению, выглядят представленные квартиры убого, жить в них нельзя, комнаты меньше, чем в хрущевках и так далее.

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«Стандартный ремонт, отвечающий уровню эконом- или даже комфорт-класса: ламинат, обои, довольно массивные межкомнатные двери, качественные окна. В общем, ничего нового, но и ничего страшного. Планировки квартир тоже производят неплохое впечатление», — отметил обозреватель «Коммерсантъ FM» Андрей Воскресенский, побывав в четверг на выставке.

Большие кухни — вот, видимо, самое главное, что хотели представить власти этим шоу-румом. Кухня от 10 до 12 кв. метров — это немало. Андрей Воскресенский Обозреватель «Коммерсантъ FM»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Размер макетов в действительности несколько просторнее, чем в стандартной хрущевке. Например, площадь новой однушки — 38 кв. метров против старых 33-х. Сергей Собянин говорил ранее, что квартиры для переселенцев будут больше на 20% за счет новых стандартов строительства. А глава департамента строительства Андрей Бочкарев упоминал даже 30%.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.14814814814815% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWN4KmxDUkP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Обещают красивые кварталы после #реновация . Остается только верить.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Natalia Dmitrievna (@chihalana) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-06T19:27:50+00:00">Июл 6 2017 в 12:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWNwjF2lOVu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">На урбанистическом форуме на ВДНХ здорово придумали! В зале по реновации можно зайти в модели новых квартир и посмотреть все комнаты. Раздельный санузел, широкий коридор, большая кухня, балкон. Жить бы да радоваться!) #урбанфорум #реновация #москва</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Щукино (@photoshuka) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-06T18:21:16+00:00">Июл 6 2017 в 11:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом важно понимать, что показанное жилье — некий абстрактный пример, а что будет в действительности — сказать сложно, подчеркнул Андрей Воскресенский: «Есть разные типы домов, разные серии. Есть, в конце концов, монолитные дома, где можно представить любую нарезку квартир».

Давать площади, давать квартиры будут в соответствии с тем, что есть у человека на данный момент, на какой он согласится вариант, и множеством других факторов. Поэтому надо понимать, что это просто какой-то отдаленный и достаточно абстрактный пример отделки и площадей квартир, не более того. Андрей Воскресенский, Обозреватель «Коммерсантъ FM»

Правда, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин утверждает, что макеты максимально соответствуют реальности.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Согласно заверениям мэрии, по программе реновации каждый житель сносимого дома получит равнозначную квартиру с отделкой класса комфорт. Проживающие по договору социального найма смогут приватизировать новую жилплощадь. А если в одной квартире живут несколько поколений, то им предложат разъехаться, но в более дешевое жилье или же доплатить.

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Возможность выбрать квартиру получше с доплатой обещают всем переселенцам. Причем, по словам вице-мэра Марата Хуснуллина, власти надеются снизить для них ставку по ипотеке до 7%. Но для этого ее придется субсидировать, считает первый вице-президент Ассоциации региональных банков Алина Ветрова.

«Вы знаете, какие сейчас ставки по вкладам населения? Даже в крупнейших банках они находятся в районе 6−6,5%. Привлекая средства под 6,5%, вряд ли есть возможность выдавать их под 7%. Если же государством в лице АИЖК или каких-то правительственных программ будет предусмотрен механизм субсидирования хотя бы на два процентных пункта, то вполне реалистично», — рассуждает Ветрова.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В качестве альтернативы, как заявил Хуснуллин, ставка может остаться на уровне 9%, зато цены на квартиры снизят на 20%. Переговоры по этому поводу с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию сейчас идут, а конкретные предложения представят примерно через месяц.

Ранее вице-мэр заявлял, что первые варианты переезда переселенцам предложат еще до конца года, поскольку у города есть около миллиона метров уже построенного или строящегося жилья. При этом власти обещают организовать шоу-румы новых квартир во всех районах Москвы, попавших под реновацию.