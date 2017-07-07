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16:07 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Макет будущего

На ВДНХ в рамках Московского урбанистического форума открылся шоу-рум программы реновации, где представлены макеты квартир, которые власти предполагают дать жителям сносимых домов. Татьяна Гомозова разбиралась, что власти предлагают будущим переселенцам.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

После того, как фотографии реновационного шоу-рума были опубликованы в прессе, пользователи рунета разразились шквалом критических замечаний. По их мнению, выглядят представленные квартиры убого, жить в них нельзя, комнаты меньше, чем в хрущевках и так далее.

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«Стандартный ремонт, отвечающий уровню эконом- или даже комфорт-класса: ламинат, обои, довольно массивные межкомнатные двери, качественные окна. В общем, ничего нового, но и ничего страшного. Планировки квартир тоже производят неплохое впечатление», — отметил обозреватель «Коммерсантъ FM» Андрей Воскресенский, побывав в четверг на выставке.

Большие кухни — вот, видимо, самое главное, что хотели представить власти этим шоу-румом. Кухня от 10 до 12 кв. метров — это немало.
Андрей Воскресенский
Обозреватель «Коммерсантъ FM»
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Размер макетов в действительности несколько просторнее, чем в стандартной хрущевке. Например, площадь новой однушки — 38 кв. метров против старых 33-х. Сергей Собянин говорил ранее, что квартиры для переселенцев будут больше на 20% за счет новых стандартов строительства. А глава департамента строительства Андрей Бочкарев упоминал даже 30%.

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При этом важно понимать, что показанное жилье — некий абстрактный пример, а что будет в действительности — сказать сложно, подчеркнул Андрей Воскресенский: «Есть разные типы домов, разные серии. Есть, в конце концов, монолитные дома, где можно представить любую нарезку квартир».

Давать площади, давать квартиры будут в соответствии с тем, что есть у человека на данный момент, на какой он согласится вариант, и множеством других факторов. Поэтому надо понимать, что это просто какой-то отдаленный и достаточно абстрактный пример отделки и площадей квартир, не более того.
Андрей Воскресенский,
Обозреватель «Коммерсантъ FM»

Правда, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин утверждает, что макеты максимально соответствуют реальности.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Согласно заверениям мэрии, по программе реновации каждый житель сносимого дома получит равнозначную квартиру с отделкой класса комфорт. Проживающие по договору социального найма смогут приватизировать новую жилплощадь. А если в одной квартире живут несколько поколений, то им предложат разъехаться, но в более дешевое жилье или же доплатить.

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Возможность выбрать квартиру получше с доплатой обещают всем переселенцам. Причем, по словам вице-мэра Марата Хуснуллина, власти надеются снизить для них ставку по ипотеке до 7%. Но для этого ее придется субсидировать, считает первый вице-президент Ассоциации региональных банков Алина Ветрова.

«Вы знаете, какие сейчас ставки по вкладам населения? Даже в крупнейших банках они находятся в районе 6−6,5%. Привлекая средства под 6,5%, вряд ли есть возможность выдавать их под 7%. Если же государством в лице АИЖК или каких-то правительственных программ будет предусмотрен механизм субсидирования хотя бы на два процентных пункта, то вполне реалистично», — рассуждает Ветрова.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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В качестве альтернативы, как заявил Хуснуллин, ставка может остаться на уровне 9%, зато цены на квартиры снизят на 20%. Переговоры по этому поводу с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию сейчас идут, а конкретные предложения представят примерно через месяц.

Ранее вице-мэр заявлял, что первые варианты переезда переселенцам предложат еще до конца года, поскольку у города есть около миллиона метров уже построенного или строящегося жилья. При этом власти обещают организовать шоу-румы новых квартир во всех районах Москвы, попавших под реновацию.

В июле на ВДНХ обещают открыть второй демонстрационный зал программы реновации.

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