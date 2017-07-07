Макет будущего
На ВДНХ в рамках Московского урбанистического форума открылся
На ВДНХ в рамках Московского урбанистического форума открылся
После того, как фотографии реновационного
«Стандартный ремонт, отвечающий уровню эконом- или даже комфорт-класса: ламинат, обои, довольно массивные межкомнатные двери, качественные окна. В общем, ничего нового, но и ничего страшного. Планировки квартир тоже производят неплохое впечатление», — отметил обозреватель «Коммерсантъ FM» Андрей Воскресенский, побывав в четверг на выставке.
Большие кухни — вот, видимо, самое главное, что хотели представить власти этим шоу-румом. Кухня от 10 до 12 кв. метров — это немало.
Размер макетов в действительности несколько просторнее, чем в стандартной хрущевке. Например, площадь новой однушки — 38 кв. метров против старых 33-х. Сергей Собянин говорил ранее, что квартиры для переселенцев будут больше на 20% за счет новых стандартов строительства. А глава департамента строительства Андрей Бочкарев упоминал даже 30%.
При этом важно понимать, что показанное жилье — некий абстрактный пример, а что будет в действительности — сказать сложно, подчеркнул Андрей Воскресенский: «Есть разные типы домов, разные серии. Есть, в конце концов, монолитные дома, где можно представить любую нарезку квартир».
Давать площади, давать квартиры будут в соответствии с тем, что есть у человека на данный момент, на какой он согласится вариант, и множеством других факторов. Поэтому надо понимать, что это просто какой-то отдаленный и достаточно абстрактный пример отделки и площадей квартир, не более того.
Правда, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин утверждает, что макеты максимально соответствуют реальности.
Согласно заверениям мэрии, по программе реновации каждый житель сносимого дома получит равнозначную квартиру с отделкой класса комфорт. Проживающие по договору социального найма смогут приватизировать новую жилплощадь. А если в одной квартире живут несколько поколений, то им предложат разъехаться, но в более дешевое жилье или же доплатить.
Возможность выбрать квартиру получше с доплатой обещают всем переселенцам. Причем, по словам
«Вы знаете, какие сейчас ставки по вкладам населения? Даже в крупнейших банках они находятся в районе 6−6,5%. Привлекая средства под 6,5%, вряд ли есть возможность выдавать их под 7%. Если же государством в лице АИЖК или
В качестве альтернативы, как заявил Хуснуллин, ставка может остаться на уровне 9%, зато цены на квартиры снизят на 20%. Переговоры по этому поводу с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию сейчас идут, а конкретные предложения представят примерно через месяц.
Ранее
В июле на ВДНХ обещают открыть второй демонстрационный зал программы реновации.