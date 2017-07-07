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14:37 (мск), источник: "Российская газета"

Евгений Куйвашев: «Иннопром» помогает молодежи выбрать путь в профессию

Екатеринбург в очередной раз принимает международную промышленную выставку «Иннопром». Представительная экспозиция стала одной из визитных карточек региона.

О том, что было наиболее значимо на прошлых выставках, и об ожиданиях от нынешней «РГ» рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Евгений Владимирович, при обсуждении концепции экспозиции Свердловской области на «Иннопроме-2017» вы говорили, что необходимо отразить молодежный потенциал в инновационном развитии региона. Почему именно эта тема так важна сегодня?

Евгений Куйвашев: Будущее нашей области и всей страны — нынешние школьники и студенты. Это наш главный ресурс, стратегический кадровый резерв. От того, насколько нам сегодня удастся раскрыть способности и таланты молодежи, зависит то, каким будет завтрашний день. Крупные международные выставки имеют мощный образовательный эффект. Правильное использование площадки «Иннопрома» способно оказать серьезное влияние на профориентацию молодых людей. Поэтому я поручил областному правительству привлечь к подготовке и проведению выставки молодежь, организовать на нее экскурсии для школьников и студентов. Часть экспозиции и деловой программы будет посвящена нашей комплексной программе «Уральская инженерная школа». Мы договорились с директором фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой о том, что на площадке «Иннопрома-2017» будет представлена и наша совместная программа по профессиональной ориентации одаренной молодежи. Наша область стала пилотной площадкой, на которой создается региональный центр поддержки талантливых детей «Золотое сечение». В этом году на стенде области представлены и самые яркие образцы научно-технического творчества уральской молодежи. Технопарк «Университетский» продемонстрирует проекты 11 своих резидентов. Они будут создавать 3D-портреты посетителей, покажут бои роботов, проведут экспресс-курсы управления беспилотником собственной конструкции для всех желающих. Наши школьники и студенты уже сейчас работают с высокими технологиями, и мы всячески их поддерживаем.

Другая важная задача, которая поставлена перед «Иннопромом», — демонстрация производственных возможностей малого и среднего бизнеса. Как она будет решаться?

Евгений Куйвашев: Малый и средний бизнес всегда активно участвует в «Иннопроме» и в деловой, и в выставочной части. Мы стараемся создавать для этого условия. В этом году на стенде области будут представлены более 30 таких компаний. «Изюминкой» стенда станет проект «Сделано в Свердловской области», реализованный областным фондом поддержки предпринимательства вместе со Свердловским венчурным фондом. Наши гости смогут увидеть настоящий дом с кухней, ванной, спальней и мастерской, сконструированный и построенный из уральских материалов силами наших малых предприятий от чертежей до мебели, сантехники и предметов декора. Всем этим будет управлять система «умный дом» при помощи планшета. Посетители стенда убедятся, что малый и средний бизнес готов создать «под ключ» проект любой сложности.

«Иннопром» проходит в Екатеринбурге в восьмой раз. Последние годы были непростыми в экономическом плане. Тем не менее выставка существует и развивается. Почему она так важна?

Евгений Куйвашев: За эти годы проделана огромная работа для укрепления позиций нашей области. Сегодня реальный сектор адаптировался к новым экономическим условиям, рынок труда стабилен, выполнены ключевые положения майских указов президента России, направленные на повышение качества жизни людей. За последние пять лет в Свердловской области пущены в эксплуатацию более 30 новых современных производств. Мы укрепили внешнеэкономические связи региона. И во многом это произошло благодаря «Иннопрому». В этом году выставка отправилась, что называется, в самостоятельное плавание. Она уже достаточно «нарастила мускулы» и не требует от региона организационных и финансовых сверхусилий. Это дало нам возможность большее внимание уделить стенду Свердловской области — наполнить его интересными проектами, презентациями. Уверен, участники и гости выставки оценят его по достоинству. Безусловно, мы продолжим развивать инфраструктуру МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — есть планы по расширению площадей, строительству современного конгресс-центра, которого остро не хватает городу и региону.

Производители говорят: для нас лучшая форма поддержки — обеспечение заказами. Что в этом плане дал «Иннопром» предприятиям региона?

Евгений Куйвашев: Мы исходим из того, что все мероприятия, проходящие на территории области, должны иметь практическую направленность, работать на модернизацию и внедрение новых практик в производство. Наш подход таков: сегодня техническая новинка представлена на «Иннопроме», завтра она внедрена на свердловских заводах, а послезавтра выросла конкурентоспособность нашей продукции, которая вышла на новые рынки.

В прошлом году участники выставки заключили 76 соглашений на общую сумму 4,5 миллиарда рублей. На выставке было подписано 11 межправительственных соглашений. Достигнуты договоренности между госкорпорацией «Роснано» и Уральским федеральным университетом о создании Циклотронного центра ядерной медицины.

Новые контракты и договоренности заключили представители малого и среднего бизнеса. К примеру, турникеты, которые выпускает научно-производственное предприятие «Кибергруппа», заинтересовали представителей крупной торговой сети. И таких примеров множество. Компании стремятся к участию в «Иннопроме» — это реальная возможность получить заказы, найти партнеров, заключить соглашения, которые будут реализовываться после выставки.

В последние годы выставка стала проходить при участии страны-партнера. Как развивается внешнеэкономическое сотрудничество с такими странами?

Евгений Куйвашев: Сотрудничество с иностранными государствами дает ощутимые результаты. После выставки, прошедшей в 2015 году в партнерстве с КНР, и после Российско-китайского ЭКСПО 2016 года объем экспорта продукции свердловских машиностроительных предприятий в Китай вырос в 2,5 раза — почти до 30 миллионов долларов. Поставки механического оборудования увеличились в 10 раз, электрического — более чем в шесть раз. В прошлом году нашим партнером была Индия. И уже по итогам года мы увидели существенный рост товарооборота между нашей областью и этой страной. Торговля выросла на 44 процента — до 269 миллионов долларов. Но сегодня мы ставим перед собой более серьезные задачи, нежели наращивание объема товарооборота. Нас интересует установление кооперационных связей с инновационными иностранными компаниями, технологическое и инвестиционное партнерство. В этом направлении идет работа.

В этом году страна-партнер «Иннопрома» — Япония. Какие новые возможности открываются в связи с этим?

Евгений Куйвашев: В «Иннопроме-2017» участвуют около 150 японских предприятий. На Урал прибыло более 400 представителей крупнейших компаний и экспертов. В программе российско-японский бизнес-диалог, форум с участием японских компаний-производителей комплектующих материалов, сессии по инвестиционному потенциалу префектур Японии, по металлообработке, робототехнике, силовой электронике и множество других мероприятий. Я уверен, что выставка будет интересна нашим партнерам. Мы со своей стороны готовим предложения по расширению сотрудничества между Свердловской областью и Японией.

Сегодня техническая новинка представлена на «Иннопроме», завтра будет внедрена на заводах, а послезавтра выйдет на новые рынки

В прошлом году по итогам января-сентября среди внешнеторговых партнеров нашего региона Япония находилась на 17-м месте с объемом товарооборота в 100 миллионов долларов. Этот показатель растет, и есть основания полагать, что «Иннопром» даст толчок развитию двусторонних связей в машиностроении, металлообработке и других сферах. В частности, у нас есть планы по установлению партнерских отношений с японской префектурой Айти, где расположены основные предприятия автомобильного концерна «Тойота». Именно там производится половина всей авиационно-космической продукции Японии. Мы уже детально прорабатываем вопросы взаимодействия. По их словам, и наши японские коллеги рассчитывают получить ощутимый эффект от участия в выставке.

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