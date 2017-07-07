Евгений Куйвашев: «Иннопром» помогает молодежи выбрать путь в профессию
Екатеринбург в очередной раз принимает международную промышленную выставку «Иннопром». Представительная экспозиция стала одной из визитных карточек региона.
Екатеринбург в очередной раз принимает международную промышленную выставку «Иннопром». Представительная экспозиция стала одной из визитных карточек региона.
О том, что было наиболее значимо на прошлых выставках, и об ожиданиях от нынешней «РГ» рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Евгений Владимирович, при обсуждении концепции экспозиции Свердловской области на «Иннопроме-2017» вы говорили, что необходимо отразить молодежный потенциал в инновационном развитии региона. Почему именно эта тема так важна сегодня?
Евгений Куйвашев: Будущее нашей области и всей страны — нынешние школьники и студенты. Это наш главный ресурс, стратегический кадровый резерв. От того, насколько нам сегодня удастся раскрыть способности и таланты молодежи, зависит то, каким будет завтрашний день. Крупные международные выставки имеют мощный образовательный эффект. Правильное использование площадки «Иннопрома» способно оказать серьезное влияние на профориентацию молодых людей. Поэтому я поручил областному правительству привлечь к подготовке и проведению выставки молодежь, организовать на нее экскурсии для школьников и студентов. Часть экспозиции и деловой программы будет посвящена нашей комплексной программе «Уральская инженерная школа». Мы договорились с директором фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой о том, что на площадке «Иннопрома-2017» будет представлена и наша совместная программа по профессиональной ориентации одаренной молодежи. Наша область стала пилотной площадкой, на которой создается региональный центр поддержки талантливых детей «Золотое сечение». В этом году на стенде области представлены и самые яркие образцы
Другая важная задача, которая поставлена перед «Иннопромом», — демонстрация производственных возможностей малого и среднего бизнеса. Как она будет решаться?
Евгений Куйвашев: Малый и средний бизнес всегда активно участвует в «Иннопроме» и в деловой, и в выставочной части. Мы стараемся создавать для этого условия. В этом году на стенде области будут представлены более 30 таких компаний. «Изюминкой» стенда станет проект «Сделано в Свердловской области», реализованный областным фондом поддержки предпринимательства вместе со Свердловским венчурным фондом. Наши гости смогут увидеть настоящий дом с кухней, ванной, спальней и мастерской, сконструированный и построенный из уральских материалов силами наших малых предприятий от чертежей до мебели, сантехники и предметов декора. Всем этим будет управлять система «умный дом» при помощи планшета. Посетители стенда убедятся, что малый и средний бизнес готов создать «под ключ» проект любой сложности.
«Иннопром» проходит в Екатеринбурге в восьмой раз. Последние годы были непростыми в экономическом плане. Тем не менее выставка существует и развивается. Почему она так важна?
Евгений Куйвашев: За эти годы проделана огромная работа для укрепления позиций нашей области. Сегодня реальный сектор адаптировался к новым экономическим условиям, рынок труда стабилен, выполнены ключевые положения майских указов президента России, направленные на повышение качества жизни людей. За последние пять лет в Свердловской области пущены в эксплуатацию более 30 новых современных производств. Мы укрепили внешнеэкономические связи региона. И во многом это произошло благодаря «Иннопрому». В этом году выставка отправилась, что называется, в самостоятельное плавание. Она уже достаточно «нарастила мускулы» и не требует от региона организационных и финансовых сверхусилий. Это дало нам возможность большее внимание уделить стенду Свердловской области — наполнить его интересными проектами, презентациями. Уверен, участники и гости выставки оценят его по достоинству. Безусловно, мы продолжим развивать инфраструктуру МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — есть планы по расширению площадей, строительству современного
Производители говорят: для нас лучшая форма поддержки — обеспечение заказами. Что в этом плане дал «Иннопром» предприятиям региона?
Евгений Куйвашев: Мы исходим из того, что все мероприятия, проходящие на территории области, должны иметь практическую направленность, работать на модернизацию и внедрение новых практик в производство. Наш подход таков: сегодня техническая новинка представлена на «Иннопроме», завтра она внедрена на свердловских заводах, а послезавтра выросла конкурентоспособность нашей продукции, которая вышла на новые рынки.
В прошлом году участники выставки заключили 76 соглашений на общую сумму 4,5 миллиарда рублей. На выставке было подписано 11 межправительственных соглашений. Достигнуты договоренности между госкорпорацией «Роснано» и Уральским федеральным университетом о создании Циклотронного центра ядерной медицины.
Новые контракты и договоренности заключили представители малого и среднего бизнеса. К примеру, турникеты, которые выпускает
В последние годы выставка стала проходить при участии
Евгений Куйвашев: Сотрудничество с иностранными государствами дает ощутимые результаты. После выставки, прошедшей в 2015 году в партнерстве с КНР, и после
В этом году
Евгений Куйвашев: В «Иннопроме-2017» участвуют около 150 японских предприятий. На Урал прибыло более 400 представителей крупнейших компаний и экспертов. В программе
В прошлом году по итогам