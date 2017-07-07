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15:00 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ГПУ проводит обыски в компании «Укргаздобыча»

Правоохранители проводят обыски в помещениях регионального отделения «Укргаздобыча» в рамках досудебного расследования по подозрению должностных лиц компании в присвоении государственных средств.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Правоохранители проводят обыски в помещениях регионального отделения «Укргаздобыча» в рамках досудебного расследования по подозрению должностных лиц компании в присвоении государственных средств, сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, не уточнив, в каком именно региональном отделении.

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«Генпрокуратурой совместно с СБУ проводятся обыски в помещениях регионального отделения ПАО “Укргаздобыча” и предприятиях подрядчиках… Расследованием установлено, что должностные лица ОАО “Укргаздобыча”, действуя по предварительному сговору… путем завышения стоимости работ по гидроразрыва пластов, которые проводятся на территории Полтавской и Харьковской областей, в течение 2016−2017 лет завладели государственными средствами в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, установлено, что в 2016 году компанией «Укргаздобыча» проведено четыре тендера на проведение работ по гидроразрыву пластов на скважинах, которые находятся на балансе украинского предприятия. Условиями таких тендеров было исполнение 100 операций с гидроразрывов пласта общей стоимостью около 400 миллионов гривен (около 15,4 миллиона долларов по курсу нацбанка). Обыски проводят с целью отыскать оригиналы документов по исполнению и заключению этих договоров.

Ранее сообщалось, что суммарный размер вознаграждения высшего руководства госкомпании «Укргаздобыча», которое включает заработную плату и премии, составил 31,363 миллиона гривен, что в 12,7 раза больше, чем в 2015 году (2,471 миллиона гривен).

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