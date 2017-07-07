Транспорт в Челябинске может стать бесплатным
В Челябинске общественный транспорт могут сделать бесплатным.
В Челябинске общественный транспорт могут сделать бесплатным.
Об этом заявил начальник управления транспорта Роман Болотов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Он подчеркнул, что сейчас эта возможность обсуждается совместно с депутатами городской Думы. Специалисты просчитают, сколько это будет стоить для бюджета южноуральской столицы и сможет ли городская казна дотировать транспорт.
В России пока нет городов, где жители ездят бесплатно. Но в Челябинске, по мнению экспертов, это в разы увеличило бы пассажиропоток и помогло развитию отдаленных микрорайонов города.
Поможет ли это в борьбе с нелегальными перевозчиками, и пересядут ли челябинцы с маршруток на трамваи? Рассуждаем об этом в программе «Готов поспорить!» в воскресенье, 9 июля, в 19:00 на телеканале «Россия 24».