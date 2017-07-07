Транспорт в Челябинске может стать бесплатным

Об этом заявил начальник управления транспорта Роман Болотов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Он подчеркнул, что сейчас эта возможность обсуждается совместно с депутатами городской Думы. Специалисты просчитают, сколько это будет стоить для бюджета южноуральской столицы и сможет ли городская казна дотировать транспорт.

В России пока нет городов, где жители ездят бесплатно. Но в Челябинске, по мнению экспертов, это в разы увеличило бы пассажиропоток и помогло развитию отдаленных микрорайонов города.