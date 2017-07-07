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15:03 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Транспорт в Челябинске может стать бесплатным

В Челябинске общественный транспорт могут сделать бесплатным.

Об этом заявил начальник управления транспорта Роман Болотов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Он подчеркнул, что сейчас эта возможность обсуждается совместно с депутатами городской Думы. Специалисты просчитают, сколько это будет стоить для бюджета южноуральской столицы и сможет ли городская казна дотировать транспорт.

В России пока нет городов, где жители ездят бесплатно. Но в Челябинске, по мнению экспертов, это в разы увеличило бы пассажиропоток и помогло развитию отдаленных микрорайонов города.

Поможет ли это в борьбе с нелегальными перевозчиками, и пересядут ли челябинцы с маршруток на трамваи? Рассуждаем об этом в программе «Готов поспорить!» в воскресенье, 9 июля, в 19:00 на телеканале «Россия 24».

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