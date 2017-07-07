В Казани проходят рейды по ликвидации несанкционированной торговли

Организовывать и выполнять эту работу призван городской штаб, говорится в распоряжении Исполнительного комитета Казани № 2116р от 26 июня.

Рейды по пресечению незаконной уличной торговли проводит мобильная группа Исполкома, в состав которой входят сотрудники администраций районов и Комитета потребительского рынка, с привлечением сотрудников Управления Роспотребнадзора по РТ, Управления МВД России по Казани, ОГИБДД УМВД России по Казани, Государственного ветеринарного объединения Казани, Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РТ и Управления Россельхознадзора по РТ.