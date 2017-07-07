В Казани проходят рейды по ликвидации несанкционированной торговли
(Город Казань KZN.RU, 7 июля). До 27 июля в Казани проходят мероприятия по ликвидации несанкционированной торговли на территории города.
(Город Казань KZN.RU, 7 июля). До 27 июля в Казани проходят мероприятия по ликвидации несанкционированной торговли на территории города.
Организовывать и выполнять эту работу призван городской штаб, говорится в распоряжении Исполнительного комитета Казани № 2116р от 26 июня.
Возглавляет городской штаб руководитель Исполкома Денис Калинкин, заместителем председателя городского штаба является первый заместитель руководителя Исполкома Дамир Фаттахов.
Рейды по пресечению незаконной уличной торговли проводит мобильная группа Исполкома, в состав которой входят сотрудники администраций районов и Комитета потребительского рынка, с привлечением сотрудников Управления Роспотребнадзора по РТ, Управления МВД России по Казани, ОГИБДД УМВД России по Казани, Государственного ветеринарного объединения Казани, Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РТ и Управления Россельхознадзора по РТ.